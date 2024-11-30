Zeytinde verim arttı, yağın fiyatı 160 TL'ye kadar düştü
Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı üretiminin yüzde 20’sinin karşılandığı Mersin’in Mut ilçesinde verimli geçen sezon nedeniyle 300 bin dekar alanda 15 milyon ağaçtan 200 bin ton zeytin, 13 bin ton ise zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. Verimin artmasıyla birlikte geçen yıl 200 ile 250 TL arasında değişen zeytinyağı fiyatı bu yıl 160 TL'ye kadar geriledi.
Mut ilçesinde sofralık kayısıdan sonra önemli ihracat ürünlerinden olan kalitesi yüksek zeytinyağında, bu yıl rekoltenin yüksek olması sebebiyle alım fiyatları düştü.