Zeytinde verim arttı, yağın fiyatı 160 TL'ye kadar düştü

Üretici İsmail Şahin ise, “Bu yıl zeytin 'var yılını' yaşıyor. Geçen yıl 200 ile 250 liraya satışı yapılan zeytinyağı bu yıl 160 liradan satılıyor. Zeytin ve zeytinyağı fiyatından memnun değilim. Bir işçinin yevmiyesi bin lira, bu yıl üretici değil işçiler kazandı. Bizler emeğimizin karşılığını alamadık ”diye konuştu.