Zirai don meyve fiyatlarını vurdu: İlk ürünler 250 TL'den alıcı buluyor

İçerisinde bulundukları serada üzüm üretildiğini belirten Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu ise, "Örtü altında üretilen üzüm çeşidimiz Yalova incisi. Zorlukları aşarak bugün hasada başladık. 2025 yılı tarımsal üretimde doğal afet yılı oldu. Zirai don yaşadık. Hem açık sahamız etkilendi hem de örtü altındaki üretim etkilendi. Açık sahada ağaçlarımız çiçek açmıştı, çok etkilendik. Örtü altında ise ısıtma yaptık, yine de verim kaybı oldu" dedi.