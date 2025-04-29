Zirai don meyve fiyatlarını vurdu: İlk ürünler 250 TL'den alıcı buluyor
Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'de örtü altında turfanda üretilen üzümde hasat başladı. İlkbaharda yaşanan soğuk hava ve zirai don nedeniyle örtü altında yüzde 20 verim kaybı oluşurken, ilk ürünler 250 TL'den alıcı buldu.
Mersin'de örtü altında ve açıkta turfanda üretilen sebze ve meyvelerin hasadı sürüyor. Erikten kayısıya, yenidünyadan çileğe kadar hasadın başladığı kentte örtü altında yetiştirilen beyaz üzümler de olgunlaştı.
Erdemli ilçesi Kocahasanlı bölgesinde sezonun ilk üzümleri hasat edildi. Üzümün ilk hasadı 250 TL'den alıcı bulu. İlkbaharda yaşanan soğuk hava ve zirai don örtü altında yaklaşık yüzde 20 oranında verim kaybına neden oldu.