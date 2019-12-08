Zorunlu trafik sigortasında yeni yıl tarifesi belli oldu

Zorunlu trafik sigortası bedeli illere ve risk durumuna ve araç türüne göre değişiyor.
Tavan fiyat uygulamasının ardından yapılan düzenlemeyle aylık yüzde 1,5 oranında artış yapılabileceği belirtilmişti. Bu şartlar altında ocak ayında ödenecek bedeller de ortaya çıktı.
Buna göre İstanbul'da hiç kazası olmayan 7. basamaktaki bir otomobilin sigorta bedeli en yüksek 791 lira olacak, en riskli gruptakiler için bu bedel 3 bin 598 lira olacak.
Ankara'da risksiz gruptaki bir binek araç için tavan fiyat 769 lira.
En risk li gruptaki bir araç içinse 3 bin 496 lira.
İzmir'de ise zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat 746 ve 3 bin 394 lira arasında.
2017 yılı nisan ayında devlet, zorunlu trafik sigortası fiyatlarına müdahale etmiş, tavan fiyat uygulamasına geçilmişti.
Yapılan düzenleme kapsamında sigorta primlerini, hazine ve maliye bakanlığı belirlemeye başladı. Ancak; sigortacıların, trafik sigortasından zarar etmesini önlemek amacıyla, azami primleri yüzde 1.5 oranında artırma hakkı tanındı.