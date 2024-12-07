Araştırmalar ortaya koydu: Prostat kanserine karşı gizli silah bu besinde!

İÇERİĞİ BİLİNMİYOR

Beyaz düğme mantarının içinde tam olarak hangi bileşenlerin bu etkiyi sağladığı henüz net değil. Ancak çözünür lifler, proteinler, lipitler ve fitokimyasallar gibi bileşenlerin kanser hücreleri üzerinde toksik etkiler yarattığı düşünülüyor.