Araştırmalar ortaya koydu: Prostat kanserine karşı gizli silah bu besinde!

Daha önce yapılan çalışmalar egzotik mantar türlerinin hastalıklar üzerindeki yararına dikkat çekerken, ABD’deki City of Hope Kanser Araştırma Merkezi’nde yapılan yeni araştırma dünyanın en çok yetiştirilen yenilebilir mantarının prostat kanseri üzerindeki etkilerini ortaya koydu.

Araştırmalar ortaya koydu: Prostat kanserine karşı gizli silah bu besinde! - 1

ABD’deki City of Hope Kanser Araştırma Merkezi’nde yapılan çalışmalar, dünyanın en yaygın yenilebilir mantarı olan beyaz düğme mantarı (Agaricus bisporus) özünün prostat kanseri üzerindeki etkilerini ortaya koydu. 

EMLAK HABERLERİ

Araştırmalar ortaya koydu: Prostat kanserine karşı gizli silah bu besinde! - 2

İLERLEMEYİ YAVAŞLATABİLİR

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) ile birlikte yürütülen çalışmada araştırmacılar, bu mantarın adjuvan tedavi olarak kullanılması durumunda kanserin ilerlemesini yavaşlatabileceğini belirtiyor.

*Adjuvan kemoterapi, kanser cerrahisi sonrası uygulanan bir tedavi yöntemidir. Kanserin geri dönmesini engellemeyi sağlar. Diğer adıyla adjuvan tedavi olarakta bilinmektedir.

Araştırmalar ortaya koydu: Prostat kanserine karşı gizli silah bu besinde! - 3

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Prostat kanseri, bağışıklık sistemini baskılayan miyeloid türevli hücreler (MDSC) üreterek kendini koruyabiliyor. Ancak beyaz düğme mantarının bu mekanizmayı zayıflatarak bağışıklık sistemini güçlendirdiği tespit edildi.

Araştırmalar ortaya koydu: Prostat kanserine karşı gizli silah bu besinde! - 4

TÜMÖR BÜYÜMESİ YAVAŞLADI

Fareler üzerinde yapılan deneylerde, mantar özü verilen deneklerde tümör büyümesinin yavaşladığı ve sağkalım süresinin uzadığı gözlemlendi.

Araştırmalar ortaya koydu: Prostat kanserine karşı gizli silah bu besinde! - 5

UMUT VERİCİ BULGULAR

İlk faz klinik çalışmalarda, beyaz düğme mantarı özü verilen prostat kanseri hastalarının kanlarındaki MDSC seviyelerinde azalma kaydedildi. Aylarca mantar özütü içeren tabletler kullanan bazı hastalarda, kanser belirteçlerinin tespit edilemez seviyelere indiği görüldü.

Devam eden faz II klinik çalışmaları ise bağışıklık hücrelerinde artış ve tümör büyümesinde azalma yönünde umut verici bulgular ortaya koyuyor.

Araştırmalar ortaya koydu: Prostat kanserine karşı gizli silah bu besinde! - 6

İÇERİĞİ BİLİNMİYOR

Beyaz düğme mantarının içinde tam olarak hangi bileşenlerin bu etkiyi sağladığı henüz net değil. Ancak çözünür lifler, proteinler, lipitler ve fitokimyasallar gibi bileşenlerin kanser hücreleri üzerinde toksik etkiler yarattığı düşünülüyor.

Araştırmalar ortaya koydu: Prostat kanserine karşı gizli silah bu besinde! - 7

"FAZLA TÜKETMEKTEN ZARAR GELEMEZ"

Çalışmanın yazarı Dr. Xiaoqiang Wang, araştırmanın devam ettiğini ve şu ana kadar umut verici sonuçlar elde edildiğini belirterek, "Daha fazla taze beyaz düğme mantarı tüketmekten zarar gelmez" diyor.

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