Araştırmalar ortaya koydu: Prostat kanserine karşı gizli silah bu besinde!
Daha önce yapılan çalışmalar egzotik mantar türlerinin hastalıklar üzerindeki yararına dikkat çekerken, ABD’deki City of Hope Kanser Araştırma Merkezi’nde yapılan yeni araştırma dünyanın en çok yetiştirilen yenilebilir mantarının prostat kanseri üzerindeki etkilerini ortaya koydu.
ABD’deki City of Hope Kanser Araştırma Merkezi’nde yapılan çalışmalar, dünyanın en yaygın yenilebilir mantarı olan beyaz düğme mantarı (Agaricus bisporus) özünün prostat kanseri üzerindeki etkilerini ortaya koydu.