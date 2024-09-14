Emlakta EİDS dönemi yarın başlıyor: 10 soruda doğrulanmış ilan düzenlemesi
Tüketici haklarını korumak, sahte ilanlarla mücadele, fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek, ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla ilan platformlarında uygulayacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesi 15 Eylül'de başlıyor. Peki düzenleme kapsamında kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sistemi ile neler değişecek? İşte 10 soru ve 10 cevapla emlakta yeni dönem...
Soru 1: Doğrulanmış ilan nedir, hangi amaçla uygulanacak?
Vatandaşlar, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek, emlakçılar da aldıkları yetkiyle emlak portallarına ilan girebilecek. Söz konusu ilanlar "doğrulanmış ilan" olarak yayımlanacak. Yeni uygulamada, sitelere gayrimenkul ilanı verilmesi süreci resmiyete dökülecek. Düzenleme, tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak. Ayrıca, yetki belgesi olmayan emlakçıların ilan vermeleri engellenerek, kayıt dışı emlakçılıkla da mücadele edilecek.