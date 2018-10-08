Ultra lüks villa satılıyor (159 milyon euro)
ntv.com.tr
Amerikalı milyarder Robert Pereira'nın sahibi olduğu ultra lüks villa, 159 milyon euroya satışa çıkıyor.
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ABD'nin Florida eyaletindeki Miami'de Hillsboro Plajı'nda yer alan Playa Vista Isle villası satışta.
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Amerikalı milyarder Robert Pereira'nıns ahibi olduğu villa için açık artırma 15 Kasım'da yapılacak.
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Atlantik kıyısındaki ultra lüks rezidansa biçilen değer ise 159 milyon euro.
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42787 metrekarelik villada 22 banyo ve 11 yatak odası bulunuyor.
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