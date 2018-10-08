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Ultra lüks villa satılıyor (159 milyon euro)

ntv.com.tr

Amerikalı milyarder Robert Pereira'nın sahibi olduğu ultra lüks villa, 159 milyon euroya satışa çıkıyor.

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    ABD'nin Florida eyaletindeki Miami'de Hillsboro Plajı'nda yer alan Playa Vista Isle villası satışta.

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    Amerikalı milyarder Robert Pereira'nıns ahibi olduğu villa için açık artırma 15 Kasım'da yapılacak.

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    Atlantik kıyısındaki ultra lüks rezidansa biçilen değer ise 159 milyon euro.

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    2787 metrekarelik villada 22 banyo ve 11 yatak odası bulunuyor.
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