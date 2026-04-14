Eşini öldürdü 10 gün beraber yattı

Olayın ardından Berkan Civil hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "Eşe karşı kasten öldürme kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında, tanıklar ve taraf avukatları hazır bulunurken, sanık SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada savunma yapan Berkan Civil, olaydan önce komşusundan ekmek ve sigara istediğini dile getirip "Sigarayı içtikten sonrasını da hatırlamıyorum. Tahlillerimde uyuşturucu çıktı mı, bilmiyorum. 4 gün kendimde değildim." dedi.

Uyandığında boğazında ve karnında kesikler olduğunu iddia eden Civil, "Tek hatırladığım 8 gün boyunca eşimin cesediyle uyumuşum. Telefonum da olmadığı için arayamadım. Ben yaralıydım, eşim de öldürülmüş haldeydi." iddiasında bulundu.

Korktuğu için kimseyi arayamadığını ifade eden Civil, "4 gün boyunca uyuya kalmışım. Eşimle ara sıra anlaşmazlıklarımız olurdu. Her ailede olduğu gibi sorunlarımız olurdu. Fiziki olarak eşime bir şiddet uygulamadım. Ciğerim yanıyor, evladımı, eşimi kaybettim." diye konuştu.