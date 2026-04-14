Eşini öldürdü 10 gün beraber yattı
14.04.2026 12:43
Son Güncelleme: 14.04.2026 14:09
Kastamonu'da bir adam 8 aylık hamile eşini 12 bıçak darbesiyle öldürdü. 10 gün boyunca bebekleriyle birlikte cesetle aynı evde yaşayan katil zanlısı, içtiği sigara sebebiyle olay anını hatırlamadığını iddia edip "Tek hatırladığım 8 gün boyunca eşimin cesediyle uyumuşum." dedi.
12 BIÇAK DARBESİ
Kastamonu'da 21 Nisan 2025'te İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi'nde apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
İhbar üzerine Civil ailesinin yaşadığı eve giren ekipler, 34 haftalık hamile Elif Civil'in cesediyle karşılaştı.
Elif Civil'in, vücuduna aldığı 12 bıçak darbesiyle öldürüldüğü, cesedin 10 günden fazla süredir evde olduğu belirlendi.
TUTUKLANDI
Yaşanan olayın ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kadının kocası Berkan Civil'i (29) 1,5 yaşındaki çocuğu İ.C. ile birlikte Nasrullah Meydanı'nda yakaladı.
Gözaltına alınan Berkan Civil tutuklandı.
"8 GÜN EŞİMİN CESEDİYLE UYUMUŞUM"
Olayın ardından Berkan Civil hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "Eşe karşı kasten öldürme kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında, tanıklar ve taraf avukatları hazır bulunurken, sanık SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.
Duruşmada savunma yapan Berkan Civil, olaydan önce komşusundan ekmek ve sigara istediğini dile getirip "Sigarayı içtikten sonrasını da hatırlamıyorum. Tahlillerimde uyuşturucu çıktı mı, bilmiyorum. 4 gün kendimde değildim." dedi.
Uyandığında boğazında ve karnında kesikler olduğunu iddia eden Civil, "Tek hatırladığım 8 gün boyunca eşimin cesediyle uyumuşum. Telefonum da olmadığı için arayamadım. Ben yaralıydım, eşim de öldürülmüş haldeydi." iddiasında bulundu.
Korktuğu için kimseyi arayamadığını ifade eden Civil, "4 gün boyunca uyuya kalmışım. Eşimle ara sıra anlaşmazlıklarımız olurdu. Her ailede olduğu gibi sorunlarımız olurdu. Fiziki olarak eşime bir şiddet uygulamadım. Ciğerim yanıyor, evladımı, eşimi kaybettim." diye konuştu.
"NASIL YARALANDIĞIMI HATIRLAMIYORUM"
Evde bulunan bıçaktaki DNA'sının daha önce ev işlerinde kullandığı için çıkmış olabileceğini iddia eden sanık, "Herhangi bir yere borcum yoktu. Herhangi birisiyle husumetim de yok. Ben işimde gücümde birisiyim, eşimin de kimseyle husumeti yoktu garibimin." diye konuşup şöyle devam etti:
“Ben, 8 gün boyunca evde eşimin cesedini gördüm. Nasıl yaralandığımı hatırlamıyorum. Yakalandığım güne kadar 8 gün boyunca dışarıya hiç çıkmadım. Herhangi bir madde kullanmadım. Olaydan 15 gün önce eşimle kavga ettiğimi söylüyorlar. Bunu kabul etmiyorum. Madem komşularımız kavga ettiğimizi duymuşlar, neden polisi aramamışlar.”
"ÇOCUĞUMA BEN BAKTIM"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına duruşmaya katılan avukatın, "4 gün boyunca kendine gelemediğini söylüyorsun. 1,5 yaşındaki çocuğun bakımını kim sağlamış, bunu açıklayabilir misiniz" şeklindeki sorusuna cevap veren sanık, "Çocuğuma ben baktım. Ben, babayım, bilincimi kaybetsem de çocuğuma bakabilirim. Kendimde olmasam da hatırlamasam da çocuğuma bakabilecek durumdaydım" şeklinde konuştu.
"SİGARA ALIP BERKAN'A VERİRDİM"
Tanık olarak dinlenen komşu T.Ş. de "Sanık ile 3 ay arkadaşlığımız oldu. Karşı kapı komşumdu. Ben evine bir bardak çay dahi içmeye gitmedim. Eşinin ismini bilmem. Bir kere evime geldi ve 5 dakika oturup gitti." dedi.
Eşiyle ilgili bir sorunundan bahsetmediğini dile getiren T.Ş., "Arada bir sigara alıp Berkan'a verirdim. İçimden gelirdi. En son olaydan 10 gün önce sigara alıp vermiştim. Paket sigaraydı. Kapının önünde ayakkabılık vardı, oraya bıraktım. " ifadelerini kullandı.
T.Ş.'nin verdiği ifadenin ardından konuşan Berkan Civil, "Sen bana bunu nasıl yaptın, eşime nasıl kıydın?" şeklinde tepki göstererek, "Adaletin tecelli etmesini diliyorum. Ailesinin şikayetçi olması umurumda değil. Ben onlardan daha düşkündüm eşime. Gereken araştırılsın. Adalete güveniyorum. İki elim T.Ş.'nin yakasında olacak. Eşimi kaybettim, evladım yetim kaldı. Her şey araştırılsın. Düne kadar ailesi de hayatımızda yoktu. Yazıklar olsun. Bir de tanıklık yapıyorlar." dedi.
KİRA BORCU VARMIŞ
Berkan Civil'in ev sahibi S.G. de, "Elif'i hiç görmedim. Sanığın kira borcu vardı, ödeyemediler. Nisan ayında çıkacağını söyledi. Nisan ayı gelince 2 hafta boyunca aradım ama ulaşamadım. Ben de yöneticiyi aradım. Durumu anlattım. Yönetici ile birlikte daireye çıktık. Koku geliyordu, biz de polisi aradık." diye konuştu.
“KIZINI ALIN YOKSA ÖLDÜRÜR DENİZE ATARIZ”
Elif Civil'in babası İ.Ç. de, "En son yüz yüze bir yıl önce İstanbul'da görüşmüştük. Yaşananları biz bilmiyoruz." diye konuşup şöyle devam etti:
"Olaydan 3 ay önce sanığın annesi ve babası bizleri aradı. "Kızınızı alıp götürün, keser atarız, öldürürüz, geçinemiyorlar' dediler. Biz de kızımızı arayıp durumunu sorduk, 'Sorun yok, iyiyiz' dediler. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."
Sanığın ailesini ve taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.