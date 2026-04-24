11 yıldır aranan katil zanlısından akıl almaz oyun. 9 kez bıçak altına yatıp yüzünü değiştirdi
24.04.2026 12:50
İHA
Bursa'da işlediği cinayet sonrası 11 yıl kaçan firarinin izini kaybettirmek için 9 kez estetik ameliyatı yaptırdığı ve kardeşinin kimliğini kullandığı ortaya çıktı.
Bursa'da 2011 yılında bir gazinoda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.K., patronuyla birlikte bir kişi tasarlayarak öldürdü.
Olayın ardından patron yakalanarak cezaevine gönderilirken A.K. kaçtı. Yargılama sürecinde her iki şüpheli hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE YENİ HAYAT
Cinayetin hemen ardından otostopla Bursa'dan ayrılarak İzmir'e gittiği belirlenen zanlı, burada kardeşine ait kimliği kullanarak yeni bir hayat kurdu.
Şüphelinin tanınmamak için 9 kez estetik ameliyatı olduğu, yüz hatlarını değiştirdiği ve burnundan çenesine kadar birçok operasyon geçirdiği öğrenilen öğrenildi.
Aradan yıllar çekmesine rağmen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri dosyayı kapatmadı. Yıllar sonra yeniden ele alınan soruşturmada ekipler, yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyerek farklı şehirlerde elde edilen verileri karşılaştırıldı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, estetikle değişen yüzün ardındaki kişinin A.K. olduğu tespit edildi.
İzmir'de bir mobilya atölyesinde çalışan katil zanlısı, polis ekipleri tarafından yakalandı.
11 yıl süren kaçışın ardından A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.