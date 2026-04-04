13 ilde çöl tozu alarmı

04.04.2026 07:26

Son Güncelleme: 04.04.2026 07:28

NTV - Haber Merkezi

Meteoroloji, 13 kenti Afrika'dan gelen çöl tozuna karşı uyardı. Yurdun tamamına yayılan yağış Ege ve Akdeniz'de kuvvetli olacak. Ege kıyıları için sel uyarısı var.

Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün yurdun tamamında sağanak yağış devam edecek.

Resmi Kurum

Yağışların, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. MGM özellikle Ege kıyıları için sel ve su baskını uyarısı yaptı.

IHA

Güneyden esen kuvvetli rüzgarın Afrika'dan taşıdığı çöl tozu Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da etkisini artıracak.

Resmi Kurum

MGM; sarı kod yayınlayarak Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak ve Kilis için çöl tozu uyarısı yaptı.

Anadolu Ajansı

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ tehlikesi devam ediyor.

Resmi Kurum

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 8/16 derece.

 

- İstanbul 10/17 derece.

 

- Denizli 10/16 derece.

 

- İzmir 11/16 derece.

 

- Adana 11/20 derece.

 

- Ankara 6/15 derece.

 

- Samsun 10/16 derece.

 

- Erzurum 0/8 derece.

 

- Malatya 4/17 derece.

 

- Kars 0/9 derece

 

- Diyarbakır 6/17 derece.

 

- Gaziantep 7/16 derece.

Url'i kontrol ediniz
Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram