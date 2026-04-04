13 ilde çöl tozu alarmı
04.04.2026 07:26
Son Güncelleme: 04.04.2026 07:28
NTV - Haber Merkezi
Meteoroloji, 13 kenti Afrika'dan gelen çöl tozuna karşı uyardı. Yurdun tamamına yayılan yağış Ege ve Akdeniz'de kuvvetli olacak. Ege kıyıları için sel uyarısı var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün yurdun tamamında sağanak yağış devam edecek.
Yağışların, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. MGM özellikle Ege kıyıları için sel ve su baskını uyarısı yaptı.
Güneyden esen kuvvetli rüzgarın Afrika'dan taşıdığı çöl tozu Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da etkisini artıracak.
MGM; sarı kod yayınlayarak Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak ve Kilis için çöl tozu uyarısı yaptı.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ tehlikesi devam ediyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 8/16 derece.
- İstanbul 10/17 derece.
- Denizli 10/16 derece.
- İzmir 11/16 derece.
- Adana 11/20 derece.
- Ankara 6/15 derece.
- Samsun 10/16 derece.
- Erzurum 0/8 derece.
- Malatya 4/17 derece.
- Kars 0/9 derece
- Diyarbakır 6/17 derece.
- Gaziantep 7/16 derece.