196 ülkede aranan altın kaçakçısını İstanbul'da yakalatan hata
16.04.2026 13:09
DHA
Altın kaçakçılığı suçlamasıyla Kırmızı Bülten ile aranan Ingılab Babayev, İstanbul'da yakalandı.
Interpol tarafından 196 ülkede Kırmızı Bülten'le aranan altın kaçakçısı, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; hakkında örgütlü şekilde değerli mücevherat kaçakçılığı yapmak suçundan uluslararası düzeyde İnterpol Kırmızı Bülten ile aranma ve yakalama kararı bulunan Ingılab Babayev, uzun süredir firari durumdaydı.
İSTANBUL'DAKİ KAÇAKÇILIK OLAYINDAN SONRA SIRRA KADEM BASMIŞTI
İstanbul Havalimanı'nda 2024 yılında gerçekleşen olayda, polis ekipleri, şüphelendikleri iki güvenlik görevlisinin üzerini aradı.
Yapılan aramada, şüphelilerin beline gizlenmiş halde 16 kilogram ağırlığında 32 adet külçe altın ele geçirildi. Dubai'den geldiği tespit edilen altınların izini süren polis ekiplerinin, düzenlediği operasyonda yedi kişi yakalanmıştı.
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri İngılab Babayev ise kaçmayı başarmıştı.
Yapılan araştırmalarda şüphelinin, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen kaçakçılık olayının organizatörü olduğu belirlenmişti.
AİLESİNİ İSTANBUL'A ÇAĞIRINCA YAKALANDI
Babayev, bir süre önce ailesini İstanbul'a çağırdı.
Ailenin İstanbul'a dönmesi üzerine polis ekiplerinin takibi başladı.
REZİDANSTA SAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
Eyüpsultan'da bulunan bir rezidansta saklandığı tespit edilen Babayev, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.