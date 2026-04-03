2026 YKS ne zaman yapılacak? 2026 YKS tarihi ertelendi mi?
03.04.2026 12:43
NTV - Haber Merkezi
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçına denk gelen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tarihi değişti. Peki, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi de değişti mi? 2026 YKS ne zaman yapılacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu sene, Türkiye'nin Dünya Kupası maçlarına denk geliyor.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçı 14 Haziran günü TSİ 07.00'de başlayacak.
Aynı tarihte LGS sınavı da yapılacaktı.
LGS TARİHİ DEĞİŞTİ
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS tarihinin değiştiğini duyurdu.
LGS sınavı, bir gün öne çekilerek 13 Haziran Cumartesi gününe alındı.
Ayrıca, sınav hazırlıkları dolayısıyla 12 Haziran'da okullar tatil edildi ve kamu personelleri ise idari izinli sayılacak.
YKS SINAV TARİHİ DE DEĞİŞECEK Mİ?
Milyonlarca gencin hayatına yön verecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu için de geri sayım başladı.
Heyecanlı bekleyiş sürerken gözler 20 Haziran'da yapılacak Türkiye-Paraguay maçıyla aynı güne denk gelen YKS sınav tarihinde.
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise YKS tarihlerinde ise değişiklik yok. Böylelikle YKS sınavı 20 Haziran saat 10.00'da yapılacak.
2026 YKS, TYT, YDT, AYT OTURUM TARİHLERİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturum halinde gerçekleştirilecek.
2026-YKS 1. Oturum (TYT - Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi
2026-YKS 2. Oturum (AYT - Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar
2026-YKS 3. Oturum (YDT - Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar