3 polis şehit olmuştu. İzmir'deki karakol saldırısının davası başlıyor
09.04.2026 10:09
Son Güncelleme: 09.04.2026 10:15
İHA
İzmir Balçova'da 3 polisin şehit olduğu karakol saldırısına ilişkin haklarında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 7'si tutuklu 13 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor.
8 Eylül 2025'te 3 polisin şehit olduğu Balçova'da polis karakoluna düzenlenen saldırıya ilişkin dava bugün başlıyor.
Saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheli E.B. (17) ile babası N.B. ve annesi A.B.'nin de aralarında bulunduğu toplam 13 sanık, açılan dava kapsamında bugün İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
İDDİANAMEDEN AYRINTILAR
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ardından hazırlanan 58 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İddianamede, tutuklu sanık E.B.'nin terör örgütü DAEŞ'e katıldığı bilgisine yer verildi.
Şüphelinin örgüt ideolojisini benimsediği ve silahlı eğitim aldığı belirtildi.
Şüphelinin örgütün amaçları doğrultusunda saldırı talimatı aldığı kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştiren E.B.'nin yaşı nedeniyle ayrılan dosyası, birleştirilmesi talebiyle İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.
İSTENEN CEZALAR
Kabul edilen iddianamede tutuklu 7 sanığın aralarında bulunduğu toplam 13 kişi hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 261'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Sanıklar "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından yargılanacak.
Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memurları Hasan Akın, Ömer Amilağ şehit olmuştu.