3,2'lik deprem çatlakları büyüttü, iki bina tahliye edildi
14.04.2026 13:58
DHA
Konya'da bu sabah meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki ardından daha önce zemin çökmesi yaşanan iki binadaki çatlakların büyüdüğü görüldü. Binaların tahliye edilmesine karar verildi.
Konya'da bu sabah 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Selçuklu ilçesi olan ve saat 10.38'de meydana gelen deprem 11,94 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin ardından Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Yeni Sile Caddesi'nde sekiz dairenin bulunduğu iki katlı binanın duvarında çatlak oluştu.
HASAR RAPORU HAZIRLANACAK
İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptığı incelemede; bir dairenin içindeki duvarda çatlaklık oluştuğunu, ayrıca binada daha önce zemin çökmesi yaşandığını tespit etti.
Yanındaki iki katlı binanın dış cephesinde de daha önce zemin çökmesinden kaynaklı oluşan çatlakta deprem sonrası büyüme olduğu belirlendi.
Bunun üzerine ekipler, her iki binayı da tedbir amaçlı tahliye etti. Uzman ekipler tarafından yapılacak ayrıntılı inceleme sonrası iki binanın hasarı ile ilgili raporu hazırlanacağı belirtildi.