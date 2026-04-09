43 ile kar, sağanak, don uyarısı
09.04.2026 04:55
Son Güncelleme: 09.04.2026 05:02
NTV - Haber Merkezi
Kısa süren bahar havasının ardından, nisanın ikinci haftasında kış geri döndü. Yurdun güney ve batısında sava sıcaklıkları 4-6 derece düşecek, 43 il için kar, kuvvetli yağmur, don ve çöl tozu uyarısı var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Ege bölgesi dışında neredeyse tüm yurtta yağış var.
Yeni soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisiyle hava sıcaklığı, güney ve batı illerinde 4 ila 6 derece azalacak.
Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu kesimleri ile Sivas çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz (Trabzon ve Giresun hariç), Doğu Anadolu (Ağrı, Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Bartın çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
43 İLE SARI KODLU UYARI
MGM'nin sarı kodla kar, sağanak ve toz taşınımı uyarısı yaptığı 43 il şöyle: Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari,
Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük, Kilis, Osmaniye.
Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don riski var.
Soğuk ve yağışlı hava, pazartesi gününe kadar yurdun büyük bölümünde etkisini göstermeye devam edecek.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 3/13 derece.
- İstanbul 7/12 derece.
- Denizli 8/16 derece.
- İzmir 9/17 derece.
- Adana 12/22 derece.
- Ankara 0/11 derece.
- Samsun 6/14 derece.
- Erzurum 0/4 derece.
- Malatya 5/13 derece.
- Kars 0/4 derece.
- Diyarbakır 9/16 derece.
- Gaziantep 9/16 derece.