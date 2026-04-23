Adana'da tepki çeken görüntü. Parkta oyuncak silahla atış talimi yaptırdı!
23.04.2026 15:56
DHA
Adana'da bir kişi, parka beraber geldiği küçük çocuğa oyuncak tabancayla atış talimi yaptırırken görüntülendi.
Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş okul saldırısının ardından Adana'dan tepki çeken bir görüntü geldi.
Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki çocuk parkında meydana geldi. Bir kişi, yanındaki çocukla birlikte parka geldi.
Bir süre sonra bankların üzerine karton koyan kişi, çocuğa oyuncak silahın kullanımıyla ilgili talimat vererek atış pratiği yaptırdı.
Çocuğa atış talimi yaptırıldığı anlar, çevredekilerin tepkisini çekti.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile birlikte poligonda atış talimi yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı.
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin eski emniyet mensubu babası Uğur Mersinli soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Mersinli, okul baskınında babasının silahlarını kullanmıştı.
Baba da ifadesinde bunu doğrulayıp, oğlunu poligona atış talimine götürdüğünü anlatmıştı.
Kahramanmaraş'ta 15 Nisan 2026 tarihinde, saat 13.30 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlenmişti.
İsa Aras Mersinli, beş silah ve yedi şarjörle doldurduğu çantayla Ayser Çalık Ortaokulu'na girerek iki sınıfa ateş açmıştı. Saldırıda 8'i öğrenci biri öğretmen hayatını kaybetmişti.