Adım adım takip edip apartmanda taciz etti
21.04.2026 11:03
DHA
İstanbul Kağıthane'de evine girdiği sırada kendisini takip eden şüphelinin tacizine uğrayan genç kadın, şikayetçi oldu. Daha önce de "çocuğa cinsel istismar" suçundan kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.
Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde gece saatlerinde taciz iddiası ortalığı karıştırdı.
Evine giden 26 yaşındaki İrem Nur B.’yi takip eden 19 yaşındaki Emre B., bina girişinde kadına fiziksel tacizde bulundu. Yaşanan olayın ardından kadının çığlık atması üzerine binadan çıkan şüpheli koşarak kaçtı.
12 SAATTE YAKALANDI
Olayın ardından sinir krizi geçiren kadının çığlıklarını duyan bina sakinleri yardıma koştu.
Olayın ardından İrem Nur B.’nin şikayeti üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı.
Polis ekipleri yaptığı çalışmada, şüphelinin kaçış güzergahını belirlemek için mahalledeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmada farklı noktalardan elde edilen görüntüleri de inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.
FIRINDA EKMEK YAPARKEN YAKALANDI
Devam eden çalışmalarda şüphelinin, Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan bir fırında çalıştığı belirlendi.
Polis ekipleri, iş yerine düzenledikleri operasyonla Emre B.’yi fırında ekmek yaparken yakaladı. Gözaltına alınan Emre B.’nin poliste daha önceden "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi.
"SELAM VERDİM BİR ŞEY YAPMADIM"
İfadesinde selam verdiğini başka bir şey yapmadığını söylediği öğrenilen şüpheli, "Cinsel taciz" suçundan tutuklandı.