Altay bebeğin zehirlenerek ölümü. İki sanıktan biri tahliye edildi

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanıldı. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra Altay bebeğin ailesi ile müştekiler ve avukatlar katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasıyla birlikte duruşma başladı. Celsede ilk söz tutuklu sanık Eyüp Gödelezli’ye verildi. Olay günü ilaçlama yapmadığını, yalnızca yardım için gittiğini savunan Gödelezli, “İlaçlamayı yapacak bilgiye sahip değilim. İlacın etkisini, zararını, ne gibi önlemler alınacak ben bilmem. Yardım için gitmiştim Bülent beyin işyerinden birlikte adrese geçtik. Daire sakinleriyle görüşüp bilgilendirelim dedi. İlaçlamayı yaptıran Semra Hanıma binadakilerin bilgilendirilip bilgilendirilmediğini sorduk. Bilgilerinin olduğunu, iki dairenin evde olmadığını söyledi. Bunun üzerine Bülent bey onlar evde yoksa uygulamayı yapamayacağını belirtti. Bülent Bey dairede olmayan Recep Beyin aranmasını ve müsaitse gelmesini söyledi. Recep Bey müsait olmadığını, kardeşi Şaban’ı göndereceğini söyledi. Bülent bey, Şaban beye ilaçlama sonrasında 72 saat daireye kesinle girilmemesi gerektiğini söyledi. Şaban Bey dairenin kapısını açtı, Bülent Bey banyonun izolasyonunu yaptı. Sonrasında Şaban Bey, Recep Beyi aradı ve ilaçlama ardından 3 gün girilmemesi gerektiğini söyledi. Uygulamayı Bülent Bey yaptı. İlaçlamaya dahil olmadım. Hem ailem hem de ben mağdur olduk” dedi.

“EVDE KALACAKLARINI BİLSEM İLAÇLAMA YAPMAZDIM”

Celsede savunma yapan tutuklu sanık Bülent Öz, sözkonusu ilacın kamu ve özel sektörde sıkça kullanıldığını savunarak, “Gerekli tedbirleri ve önlemleri almama rağmen meydana gelen olay beni çok üzmüştür. Tarım Bakanlığı bu maddenin kullanma izni ve uygulama noktasında tarafıma yetki vermiştir. Bu ilaç kimyasal silah değildir” dedi.

Olay gününü de anlatan sanık Öz, “Tüm binanın boşaltılması gerektiğini söylemiştik. Gerekli önlemler alınmadan ilaçlama yapılmayacağını kendilerine anlattım. Recep Beyin ağabeyi Şaban Bey geldi. Durumun riskini kendisine anlattım. Sonra daireye girip sızma olmasın diye banyo penceresinin yalıtımını yaptım. Birkaç camı açık bırakmalarını söyledim ama yağmur yağacak diye kapatmışlar. Bana kesinlikle eve girilmeyeceğini söylediler. Dairelerin kapılarına uyarı işaretleri astık. Sonradan öğrendiğim kadarıyla Recep Beyin bilgisi olmasına rağmen evde kaldığını, ertesi gün eşini ve çocuğunu getirdiğini öğrendim. Evde kalındığına dair bilgim olsaydı bu uygulamayı kesinlikle yapmazdım. Bana bu konuda kimse bilgi vermedi” ifadelerini kullandı.