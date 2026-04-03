Antalya'da acı olay. Şifa aramak için denize girdi, canından oldu
03.04.2026 15:49
İHA, DHA
Antalya'da fırtınalı havada denize giren Ali Ülkaç isimli genç, akıntıya kapılıp yaşamını yitirdi. Genç adamın yüzündeki egzamaya iyi geleceğini düşünerek denize girdiği öğrenildi.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Konyaaltı sahilinde meydana geldi.
Diyarbakır'dan Antalya'ya gelen Şiyar ve Mazlum Kaymak kardeşler ile kuzenleri Ali Ülkaç, Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizi seyretmeye başladı.
Bir süre sonra Ali Ülkaç, ayaklarını suya sokmak için kıyı kesimine gitti. Rüzgarlı havadan dolayı gelen dalganın suya çektiği Ülkaç, çırpınmaya başladı.
Ülkaç'ın suda çırpındığını gören Şiyar ve Mazlum Kaymak kardeşler, denize girip kuzenlerini kurtarmaya çalıştı.
Şiyar ve Mazlum Kaymak'ın da çırpınmaya başladığını gören sahildekiler, denize girip, kardeşleri kıyıya çıkardı. Ali Ülkaç ise denizde gözden kayboldu.
ŞİFA ARAMAK İÇİN DENİZE GİRMİŞ
Ülkaç'ın yüzündeki egzamaya iyi geleceğini düşünerek denize girdiği bildirildi.
Genç adamın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından kuzeni Mazlum Kaymak ve yakınları tarafından teslim alındı.
Gözyaşları içinde teslim alınan gencin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a götürüldü.