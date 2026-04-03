Antalya'da yavru köpek vahşeti
03.04.2026 11:03
DHA
Antalya'da 26 günlük yavru köpeklerin kulaklarının kesilip satıldığı iddia edildi. İncelemede kaçak üretim yaptığı belirlenen işletmeye yaklaşık 328 bin lira ceza kesildi.
Kepez ilçesinde büyük bir alanda bulunan birden fazla kulakları kesik yeni doğan köpeklerin bulunması çevredeki vatandaşlar tarafından dikkat çekti.
Yaşam hakkı savunucusu İbrahim Kaya, Varsak Menderes Mahallesi’nden geçerken bir alanda iri cüsseli köpekler gördüğünü, dövüş köpeği olarak yetiştirildiklerinden şüphe ederek içeri girdiğinde üretim yapıldığını öğrendi.
Yaklaşık 20 köpek ve 6-7 yavru bulunduğunu gören Kaya, 26 günlük yavruların anneden ayrıldığını ve kulaklarının kesildiği iddiasıyla durumu yetkililere bildirdi.
40 BİN LİRAYA KADAR SATIŞ
İşletmecinin yavruları 30-40 bin TL arasında sattığını beyan ettiğini aktaran Kaya, "26 günlük bir bebeğin anneden ayrılması büyük vahşet. Bu bebeklerin kulaklarının kesilmesi ise ayrı bir vahşet." dedi.
DENETİM SONUCU CEZA
Şikayet sonrası Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmede denetim yaptı.
Ekipler, işletmeye toplam 327 bin 623 TL idari para cezası uyguladı.
BİR AYDA 1 MİLYON 300 BİN TL KAZANÇ
Kaya, ekiplerin gelmeden işletme sahibi tarafından yavru köpeklerin kaçırıldığını iddia etti.
"Bu adam bize o gün, alana gittiğimizde bir ay içerisinde 43 köpeği sattığını söylemişti." diye konuşan Kaya,"43 yavru köpek de 1 milyon 300 TL civarında bir para yapıyor." dedi.