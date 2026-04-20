Avukat Serdar Öktem cinayetinde sır perdesi aralandı. İnfazın arkasından iki çete çıktı
20.04.2026 14:43
NTV - Haber Merkezi
Avukat Serdar Öktem'in kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. 6 saniyelik Öktem suikastının altından yeni nesil suç örgütleri olan Daltonlar ve Gündoğmuşlar çıktı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde, 6 Ekim'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede; cinayetin Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütlerinin ortak planıyla gerçekleştirildiği tespit edildiği belirtildi. Savcılık, cinayetin azmettiricisinin “Siirtli Naci” lakaplı Naci Yılmaz olduğunu, saldırının Öktem'in avukatlığını yaptığı öne sürülen iki çeteye gözdağı vermek ve
İspanya’da öldürülen suç örgütü yöneticisinin intikamı için yapıldığı anlatıldı.
Saldırıyı gerçekleştiren zanlıların, suikasttan 10 gün önce Gaziantep’ten İstanbul’a getirildiği, çetenin Esenyurt’taki hücre evine yerleştirildiği ortaya çıkmıştı.
Davada ikisi 18 yaşından küçük 16 sanık yargılanacak. Bunlardan 9'u hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Diğer sanıklar hakkında ise tasarlayarak öldürmeye yardım suçun farklı oranlarda cezalar isteniyor.
İstanbul Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'in trafikteyken aracında öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. “Gündoğmuşlar” ve “Daltonlar” çetelerinin düzenlediği belirtilen saldırının 6 saniye sürdüğü görülmüştü.
MOBESE kameralarına yansıyan görüntülere göre avukat Öktem, gri araçta trafikte olduğu sırada saldırganlar siyah bir araçla yan yolda bulunuyordu. Dörtlülerini yakarak yol kenarına bıraktıkları araçtan inen maskeli beş saldırgan, Öktem'in aracını kurşun yağmuruna tuttu.
NE OLMUŞTU?
Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de otomobiliyle Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polisin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulunmuştu.
Olaydan sonra kaçtıkları Arnavutköy ilçesinde yakalanan zanlılara yönelik aramalarda suçta kullanılan 2 kalaşnikof ve 2 tabanca olmak üzere 4 silah, kar maskesi ve eldiven ele geçirilmişti.
Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir." ifadelerine yer verilmişti.
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının sanıkları arasında olan Serdar Öktem, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Öktem'in yargılanması devam ediyordu.