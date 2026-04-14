Ayasofya'da "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı Bizans bayrağı açtılar

14.04.2026 16:29

Son Güncelleme: 14.04.2026 16:34

NTV - Haber Merkezi

Ayasofya Camisi'nde iki Yunan turist, montlarının içine gizledikleri Bizans bayrağıyla fotoğraf çektirdi. Polis olaya hemen müdahale ederken turistler cezaevine gönderildi. Haber: Dilek Yaman Demir

NTV

Yunanistan'dan gelen 5 kişilik turist kafilesi, 9 Nisan saat 15.00 sıralarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'he geldi.

 

Üst araması yapılan kafile, buradan kontrollü kapıdan çekip camiye girdi.

NTV

Bir süre sonra, turistlerden biri, üst kattaki ziyaretçilere açık bölümünde cebinden çift başlı kartal figürlü Bizans bayrağını çıkarttı. 

 

Fotoğraf çekildiğinden emin olduktan sonra şüpheli, bayrağı yanındaki arkadaşına verdi. O şüpheli de fotoğraf çekildikten sona güvenlik güçleri müdahale etti.

NTV

"YA ORTODOKS OL YA DA ÖL"

Bayrak üzerinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" sözlerinin yazılı olduğu belirlendi.

NTV

TUTUKLANDILAR

Polis, 35 yaşındaki Mazis Michael ve 42 yaşındaki Kostantina Mazi'yi gözaltına aldı.

 

İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen turistler, "Halkın Bir Kesimini Aşağılama Suçundan" tutuklandı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram