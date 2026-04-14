Ayasofya'da "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı Bizans bayrağı açtılar
14.04.2026 16:29
Son Güncelleme: 14.04.2026 16:34
NTV - Haber Merkezi
Ayasofya Camisi'nde iki Yunan turist, montlarının içine gizledikleri Bizans bayrağıyla fotoğraf çektirdi. Polis olaya hemen müdahale ederken turistler cezaevine gönderildi. Haber: Dilek Yaman Demir
Yunanistan'dan gelen 5 kişilik turist kafilesi, 9 Nisan saat 15.00 sıralarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'he geldi.
Üst araması yapılan kafile, buradan kontrollü kapıdan çekip camiye girdi.
Bir süre sonra, turistlerden biri, üst kattaki ziyaretçilere açık bölümünde cebinden çift başlı kartal figürlü Bizans bayrağını çıkarttı.
Fotoğraf çekildiğinden emin olduktan sonra şüpheli, bayrağı yanındaki arkadaşına verdi. O şüpheli de fotoğraf çekildikten sona güvenlik güçleri müdahale etti.
"YA ORTODOKS OL YA DA ÖL"
Bayrak üzerinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" sözlerinin yazılı olduğu belirlendi.