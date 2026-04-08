Bahar yerini kışa bırakıyor. Sıcaklık düşecek, kar yağacak

08.04.2026 04:51

Son Güncelleme: 08.04.2026 05:52

NTV - Haber Merkezi

Nisan ayı ile birlikte sıcaklıklar yükselmişti ancak hava tekrar soğuyor. İstanbul'da cuma günü sıcaklık 10 derece düşecek, Ankara'da ise kar bekleniyor. Bazı noktalarda ise şiddetli yağmur uyarısı var. Peki sıcaklıklar ne zaman mevsim normallerine dönecek?

Bahar yerini kışa bırakıyor. Sıcaklık düşecek, kar yağacak
Bahar ile birlikte sıcaklıklar yükseldi derken tekrar kış geliyor. Balkanlar ve Rusya üzerinden ilerleyen soğuk hava dalgası, İstanbul'a bugün giriş yapacak. 

Bahar yerini kışa bırakıyor. Sıcaklık düşecek, kar yağacak 1
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “İstanbul'da bugün hafif yağmur var. Sıcaklık karayelin etkisiyle 7-8 derece hissedilecek. Perşembe günü 10 derece, yine yağmurlu bir hava var. Cuma günü yine yağış var, hava da soğuyarak 8 dereceye inecek.” dedi. 

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR 2
YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Marmara ve Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebileceğini belirten Çalışkan, “Yani Uludağ'da Kartalkaya'da bu kesimlerde kar yağışı etkili olacak. Cuma günü özellikle don oluşabilir. ” diye konuştu. 

Bahar yerini kışa bırakıyor. Sıcaklık düşecek, kar yağacak 3
Meteorolojinin haftalık raporuna göre, yağışların hafta sonu da devem edeceği ve yeni haftayla birlikte ise sıcaklıkların tekrar yükseleceği öngörülüyor. 

ANKARA'DA KAR BEKLENİYOR 4
ANKARA'DA KAR BEKLENİYOR

Ankara'nın gelecek 3 gün boyunca yağışlı beklenirken, sağanak şeklinde olacak yağışların cuma günü yer yer kar şeklinde görüleceğini vurgulandı.

 

Bu hafta başkentte en yüksek hava sıcaklığının 9 derece, cumartesi günü sabah saatlerinde ise sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. 

20 İL İÇİN SARI KODLU UYARI 5
20 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Hatay, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, K.Maraş, Sivas, Uşak, Yozgat, Kırıkkale, Karabük ve Osmaniye için sarı kodlu kuvvetli sağanak ve zirai don uyarısı yapıldı. 