Baraj kapakları açılınca Kızılırmak taştı, köyü su bastı

Köyün yolu suların yükselmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Köylüler ulaşımı traktörle sağlamaya çalıştı.

Köydeki çok sayıda evde ise su baskınları yaşandı. Ayrıca tarım arazileri de taşkından etkilendi.

Bölgeye Devlet Su İşleri ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köyde hasar tespit çalışması başlatıldı.