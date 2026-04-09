Belediye boşaltıyor, o dolduruyor. Evinden kamyon kamyon çöp çıkıyor

Yetkililer tarafından yapılan incelemede, 44 yaşındaki İ.K.'nin kullanım ömrünü tamamlamış ev eşyaları, mobilyalar ve çeşitli atıkları biriktirdiği tespit edildi. Çevreye yayılan kötü koku ve hijyen sorunları nedeniyle yapılan tahliye işlemi planlı şekilde tamamlandı.

Kepez Belediyesi ekipleri, İ.K.'ye ait evden 2024 yılında 10 kamyon, 2025 yılında ise 6 kamyon çöp tahliyesi gerçekleştirmişti. Belediye yetkilileri, çevre ve halk sağlığını tehdit eden benzer durumlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.