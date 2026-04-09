Belediye boşaltıyor, o dolduruyor. Evinden kamyon kamyon çöp çıkıyor
09.04.2026 14:19
İHA
2024 yılında 10 kamyon, 2025 yılında ise 6 kamyon çıkan evden bu sefer de 4 kamyon çöp çıktı.
Antalya Kepez Belediyesi, mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine bir evde temizlik operasyonu gerçekleştirdi.
Kütükçü Mahallesi'nde yaşayan 44 yaşındaki İ.K.'ye ait müstakil evin bahçesinde zamanla biriktirilen evsel atıklar, mahallede kötü koku ve çevre kirliliğine yol açtı. Kötü koku ve görüntü kirliliği üzerine mahalle sakinleri durumu mahalle muhtarlığına bildirdi.
Kütükçü Mahalle Muhtarı Meryem Erkal'ın da, konuyu Kepez Belediyesine iletmesi üzerine ekipler harekete geçti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetlerinin desteğiyle Kütükçü Mahallesi'ndeki 2971 Sokak'taki müstakil evde kapsamlı bir çalışma başlattı. Gün boyu süren çalışmalar sonucunda evin bahçesi ve çevresinden 4 kamyon çöp çıkarıldı.
Temizlik çalışmaları esnasında bulunan Atatürk portresinin bir zabıta personeli tarafından titizlikle silinip korunması dikkat çekti.
Yetkililer tarafından yapılan incelemede, 44 yaşındaki İ.K.'nin kullanım ömrünü tamamlamış ev eşyaları, mobilyalar ve çeşitli atıkları biriktirdiği tespit edildi. Çevreye yayılan kötü koku ve hijyen sorunları nedeniyle yapılan tahliye işlemi planlı şekilde tamamlandı.
Kepez Belediyesi ekipleri, İ.K.'ye ait evden 2024 yılında 10 kamyon, 2025 yılında ise 6 kamyon çöp tahliyesi gerçekleştirmişti. Belediye yetkilileri, çevre ve halk sağlığını tehdit eden benzer durumlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.