Beykoz'daki yangın 9 saat sürdü. Küle dönen alanlar görüntülendi

Orman Yangınları Koordinasyon Toplantısı'nda bugün Ankara'da düzenleniyor. Buradaki toplantıda açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yangına sebep olmanın ağır sonuçları var." mesajını verdi.

Bakan Yumaklı, yangına kısa sürede müdahalenin önemli olduğunu ancak en büyük başarının yangın çıkmamasının sağlanması olduğunu söyledi.

“HER ZAMAN ÖNEMLİ BİR RİSK BAŞLIĞI OLDU”

Tarım ve Orman Bakanı'nın ardından konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Orman yangınları her zaman önemli bir risk başlığı oldu.” dedi ve şu ifadeleri kullandı:

Bugün toplantımızda valilerimizle beraber alınacak tedbirleri, risk haritaları ve tahliye güzergahlarını ele alacağız. Hedefimiz belli, yangın çıkmadan önlem almak."