Bodrum'da yangın. Eski başkanın dev yatı küle döndü
03.04.2026 13:02
DHA
Trabzonspor'un eski başkanlarından Sadi Şener'in motoryatı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Bodrum'daki İçmeler mevkisinde bir tersanede bakımda olan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki motoryatta, saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye itfaiyenin yanı sıra kıyı emniyeti ekipleri de sevk edildi.
Tersane çalışanları ve itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonrası alevler diğer teknelere sıçramadan söndürüldü.
MOTORYAT KÜLE DÖNDÜ
Eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'e ait olduğu belirtilen motoryatta büyük çapta hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturma başlatıldı.