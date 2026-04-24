Boşanma aşamasındaki eşinin altınlarını alıp kaçtı, sevgilisine düğün yaptı
24.04.2026 11:05
DHA
Bursa'da iki çocuk annesi Meltem Ç., boşanma aşamasındaki düğünde takılan altınları alarak sevgilisine düğün yaptığını iddia etti.
Gürsu ilçesinde 2017'de evlenen Meltem Ç., hayatının şokunu yaşadı.
Meltem Ç. ve İ.Ç.’nin evliliklerinden iki çocuğu dünyaya geldi. İ.Ç., 2022 yılında şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle eşi Meltem Ç.'ye boşanma davası açtı.
Ayrı yaşamaya başlayan çift, nafaka konusunda anlaşamayınca boşanamadı. Bu süreçte Meltem Ç., iddiaya göre, halen resmi nikahlı eşi olan İ.Ç.'nin B.K. (27) isimli sevgilisi ile birlikte yaşadığını ve düğünde kendisine takılan altın bilezik ve çeyrek altınları bozdurup salon tutarak 2025’in Kasım ayında düğün yaptığını öğrendi.
"BENLE RESMİ OLARAK EVLİ OLDUĞU HALDE BAŞKASIYLA EVLENDİ"
Kendisiyle resmi nikahı olduğu halde başkasıyla düğün yapan boşanma aşamasında olduğu eşine tepki gösteren Meltem Ç., “Biz 9 yıl önce evlendik. Önce kendisi, bana nafaka vermeden ayrılmak istedi. Sonrasında öğrendim ki başkasıyla imam nikahı yapıp düğün de yapmış." dedi.
Meltem Ç., bu durumdan haberinin olmadığını iddia ederken "Öğrenince şok oldum. İ.Ç.’nin amcasına ulaştım ve bana, ‘Seninle nikahlı olduğu için midemiz bulanıyor. B.K.'nın ailesi tehlikeli insanlar, seni ortadan kaldırırlar’ dedi. Beni ölümle tehdit ediyorlar ve ondan da şikayetçi oldum." diye konuştu.
İDDİALARI REDDETTİ
Meltem Ç., eşinin kendi altınlarıyla salon tutup başkasına "yuva kurduğunu" iddia etti.
İ.Ç. ise hakkındaki iddia ve suçlamaları reddedip, “Birlikte yaşadığım bir kişi var ama Meltem'in hakkımdaki suçlamalarını kabul etmiyorum.” diye konuştu.