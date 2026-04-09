Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
09.04.2026 12:00
Son Güncelleme: 09.04.2026 14:46
NTV - Haber Merkezi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliği seçimini AK Parti Adayı Şahin Biba 61 oyla 3'üncü turda kazandı.
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi'nde Başkanvekili seçimi yapıldı.
CHP ADAY GÖSTERMEDİ
CHP, Başkanvekilliği seçimi için aday göstermedi. Bunun üzerine AK Partili Şahin Biba tek aday olarak seçime girdi.
CHP'li ve İYİ Parti'li Meclis üyeleri oy kullanmadı. Şahin Biba ilk iki turda üye tam sayısının 3'te 2'si olan 71 oya ulaşamadı ilk turda 61, ikinci turda 60 oy aldı.
ŞAHİN BİBA SEÇİLDİ
Bunun üzerine salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi. 3. turda 61 oy alan Şahin Biba, Belediye Başkanvekili seçildi.
Böylece Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçmiş oldu.
Biba, seçim sonrası yaptığı konuşmada Bursa'nın iradesinin sadece bir söylemden ibaret olmadığını Meclis'teki temsil dağılımından da bu iradenin okunduğunu belirtti.
Biba, "Hukuk içinde işleyen bu demokratik sürece ve milletin Meclis'e yansıyan tercihine saygı duymaya davet ediyorum." dedi.
ŞAHİN BİBA KİMDİR?
Şahin Biba, 1982 yılında Kosova'nın Prizren şehrinde dünyaya gelmiştir.
Mimar ve siyasetçi kimliğiyle tanınan Şahin Biba, 9 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.
AK Parti bünyesinde yer alan Biba, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti Grup Sözcülüğü ve Nilüfer Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.
SEÇİM ÖNCESİ GERGİNLİK YAŞANDI
Öte yandan seçim öncesi bir grup CHP'li belediye binasına girmek isteyince arbede çıktı, polis kalabalık gruba müdahale etti.
MUSTAFA BOZBEY TUTUKLANMIŞTI
Bursa'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklanmıştı.
Şüphelilerden Bozbey’in eşi, kızı ve kardeşi ile cezaevinde bulunan 1 tutuklunun da olduğu 24 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Şüphelilerden 4’ü ev hapsine çarptırılmıştı.