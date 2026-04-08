Çekmeköy'de aile faciasında korkunç itiraf: "Onları hiç sevmedim"
08.04.2026 16:37
DHA
İstanbul Çekmeköy'de bir ağabeyini ve annesini tabancayla vurarak öldüren diğer ağabeyini ağır yaralayan katil zanlısı ifadesinde ailesini hiç sevmediğini, olayı ise önceden planladığını dile getirdi.
Kirazlıdere Mahallesi Efsun Sokak'ta bulunan bir binadaki dairede dün akşam saatlerinde S.H (35), annesi M.H. (61) ile ağabeyleri K.H. (38) ve E.H'yi (41) silahla ateş ederek yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan E.H. ve M.H. yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
K.H'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Şüpheli S.H., olayda kullandığı tabancayla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ekipler, olay yerinde bir süre incelemelerde bulundu.
"OLAYI DAHA ÖNCEDEN KAFAMDA PLANLAMIŞTIM"
Şüpheli S.H. savcılıktaki ifadesinde, cinayeti kafasında daha önce planladığını dile getirdi.
"Olay akşamı annesi ve ağabeyleriyle arasında herhangi bir tartışma ya da kavga olmadığını dile getiren katil zanlısı, "Ben olay sırasında koltukta oturuyordum. Onlar ayaktaydı, önce en büyük abim Ekrem'e, daha sonra Kenan'a, ardından anneme ateş ettim. Daha sonra rastgele ateş etmeye devam ettim. Polisler gelince olanları anlattım ve teslim oldum. Şu anda yaptığımdan pişmanım." dedi.
SEBEP KÖTÜ YAŞAM KOŞULLARI MI?
Gözaltına alınan şüpheli S.H. emniyetteki ilk ifadesinde, ailesini hiç sevmediğini ve kredi borcu olduğu için kumar oynadığını belirtti.
S.H., ailesiyle arasında ciddi bir problem olmadığını, 2018 yılında intihar etmek amacıyla Kadıköy'de denize atladığını dile getirdi.
Bu olayla alakalı bir hafta Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattığını sözlerine ekleyen şüpheli, "Bunun dışında herhangi bir psikolojik problemim olmadı." dedi.
2026 yılı başlarında farklı bankalardan farklı miktarlarda yaklaşık 1 milyon lira kredi kullandığını dile getiren S.H., şöyle devam etti:
“Çalışmadığım için borcun birkaç taksitini ödedikten sonra kalanını ödeyemedim. Çekmiş olduğum bu krediden ailemin haberi yoktu. Bu kredileri daha iyi yaşayabilmek için çektim. Bu parayı ev eşyası kira gibi durumlar için kullandım. Paranın 6-7 bin lira kadarını şans oyunlarında kullandım. Kötü yaşam koşullarından dolayı psikolojim bozuldu. Ailem mutluydu fakat ben çok mutsuzdum.”
ÜMRANİYE'DEN SİLAH EDİNMİŞ
Kötü yaşam koşullarından dolayı ailesinin hayatına da son vermek istediğini belirten katil zanlısı, "İlk başta kendimi öldürmeyi de düşündüm fakat sonra vazgeçtim. Bu düşünce kafama oturduktan sonra nasıl yapacağıma karar verdim." dedi.
“Ümraniye de şu an ismini bilmediğim bir kişiden devir yoluyla silahın kendisiyle birlikte devir ve diğer işlemler dahil toplam 100 bin lira para harcayarak bir silah edindim,” diye konuşan şüpheli, “Ailemi benim bir silah edindiğimden bilgisi yoktu. Silahı evde yatmış olduğum kanepenin altında muhafaza ettim. Ailem bu silahı hiç görmedi.” diye konuştu.
"SİLAHIMI HAZIRLADIM YORGANIN ALTINA KOYDUM"
Şüpheli S.H. ifadesinde, "6 Nisan günü ailemi öldürmek konusunda kendimce karar aldım. Sabah uyandım, annem Medine evdeydi. Abilerim Ekrem ve Kenan işe gitmişti. Annem ise saat 10:30 sıralarında merdiven temizliği için evden ayrıldı. Ben evde tek kaldım. Evde yalnızken silahımı ateş edecek şekilde şarjörüne de 16 adet fişek basarak silahımı hazırladım yorganın altına koydum." dedi.
Ailesinin eve geldikten sonra kafasındaki düşünceyi uygulamak için silahını çıkarttığını anlatan şüpheli, "Önce abim Ekrem'e ardından Kenan'a daha sonra anneme doğru silahımı ateşledim. Silahtaki mermiler bitene kadar hepsine ateş ettim." ifadelerini kullandı.
Şüpheli, cinayetin ardından polise kendini ihbar edip teslim olduğunu sözlerine ekledi.