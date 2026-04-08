Çekmeköy'de aile faciasında korkunç itiraf: "Onları hiç sevmedim"

Gözaltına alınan şüpheli S.H. emniyetteki ilk ifadesinde, ailesini hiç sevmediğini ve kredi borcu olduğu için kumar oynadığını belirtti.

S.H., ailesiyle arasında ciddi bir problem olmadığını, 2018 yılında intihar etmek amacıyla Kadıköy'de denize atladığını dile getirdi.

Bu olayla alakalı bir hafta Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattığını sözlerine ekleyen şüpheli, "Bunun dışında herhangi bir psikolojik problemim olmadı." dedi.

2026 yılı başlarında farklı bankalardan farklı miktarlarda yaklaşık 1 milyon lira kredi kullandığını dile getiren S.H., şöyle devam etti:

“Çalışmadığım için borcun birkaç taksitini ödedikten sonra kalanını ödeyemedim. Çekmiş olduğum bu krediden ailemin haberi yoktu. Bu kredileri daha iyi yaşayabilmek için çektim. Bu parayı ev eşyası kira gibi durumlar için kullandım. Paranın 6-7 bin lira kadarını şans oyunlarında kullandım. Kötü yaşam koşullarından dolayı psikolojim bozuldu. Ailem mutluydu fakat ben çok mutsuzdum.”