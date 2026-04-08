Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli üsteğmenin şüpheli ölümü

Kuzeni Hasan K.’nın ise Atahan’ın Gaziantep’te yaşayan annesinin kendisine ulaşamadığını, ayrıca çevrim içi katıldığı terapi görüşmesine de katılmadığını öğrendiklerini, bu nedenle hayatından endişe ederek adrese geldiklerini söylediği öğrenildi.

Öte yandan Atahan’ın bir ev arkadaşıyla birlikte yaşadığı ancak olay sırasında evde yalnız olduğu bilgisine ulaşıldı.

Polis ekiplerinin adreste yaptığı incelemelerde herhangi bir intihar notuna da rastlanmadı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Hasan Atahan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.