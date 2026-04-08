Dersi basan veli öğretmene saldırdı. Tehditler savurdu, hakaretler etti

08.04.2026 14:14

DHA

Samsun'da bir veli, ders sırasında sınıfı basarak öğretmene saldırdı.

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde 6 Nisan saat 09.00 sıralarında okula giden Kardelen K., ders işlendiği sırada çocuğunun öğretmeni S.Y.Ş.’nin olduğu sınıfa girip, tehdit ve hakaretlerde bulundu.

 

Okul personeli ve diğer öğretmenler, Kardelen K.’ye engel olmaya çalıştı. O anları S.Y.Ş., cep telefonuyla kaydetti.

Kardelen K.’nin görüntülerde, “Benim çocuğumun sınıfını değiştireceksiniz. Ben bağıracağım, okulu ayağa kaldıracağım. Sizin öğrencileriniz beni ilgilendirmiyor.” dediği görüldü.

Öğretmen S.Y.Ş., olayın ardından polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Emniyete çağrılan Kardelen K., ifadesi sonrası serbest bırakıldı.