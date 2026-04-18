Diyarbakır'da yıldırım faciası: İki çocuk yaşamını yitirdi

18.04.2026 13:04

DHA

Diyarbakır'da bir okulun bahçesine yıldırım düştü. Olayda iki çocuk yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da yıldırım faciası: İki çocuk yaşamını yitirdi
DHA

Diyarbakır'da okul bahçesine yıldırım düşmesi sonucu iki çocuk yaşamını yitirdi.

 

Olay, sabah saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Olgun köyü Çiçeközü mezrasında meydana geldi.

Diyarbakır'da yıldırım faciası: İki çocuk yaşamını yitirdi 1
DHA

İlkokulun bahçesindeki ağaca yıldırım isabet etti. Bu sırada ağacın altında bulunan Serkan Yıldırım, Kasım Yıldırım ve M.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ergani Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılar Serkan Yıldırım ile Kasım Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

BİR ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR 2
DHA

BİR ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürene M.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.