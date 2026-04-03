DNA'lar tek tek incelendi, sır cinayet 15 yıl sonra çözüldü
03.04.2026 09:16
Antalya'da 15 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin dosya yeniden açıldı. Dokuz şüpheliden DNA örnekleri alan ekipler katile ulaştı.
Antalya'da 2011 yılında işlenen Havva Yıldırım cinayeti 15 yıl sonra aydınlatıldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Eylül 2011'de işlenen cinayet dosyasını yeniden ele aldı.
ELLERİ VE AĞZI BAĞLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Havva Yıldırım, Korkuteli ilçesine bağlı Ulucak Mahallesi'nde elleri ve ağzı bağlı şekilde boğularak öldürülmüştü.
Dosyayı yeniden inceleyen ekipler, maktulde bulunan ve şüpheliye ait olduğu değerlendirilen DNA örneklerini güncel teknolojiyle tekrar incelemeye aldı.
DOKUZ ŞÜPHELİDEN DNA ÖRNEKLERİ ALINDI
Bu kapsamda, dokuz şüpheliden alınan DNA örnekleri ile maktulden alınan örnekler karşılaştırıldı.
Yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda, şüpheli S.K.'den alınan biyolojik örneklerin Havva Yıldırım'dan alınan dokuyla tam uyum sağladığı tespit edildi.