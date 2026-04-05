Dört katlı bina yıkıldı: Bitişikteki apartman duvarsız kaldı!
05.04.2026 13:15
Son Güncelleme: 05.04.2026 13:21
DHA
İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüme giren dört katlı binanın yıkımı sırasında, bitişikteki apartmanın merdiven boşluğu ve mutfak duvarı da yıkıldı.
İstanbul'un Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi'nde dört katlı binanın kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmasına karar verildi.
Bina yıkımı sırasında iş makinesi bitişikteki yine dört katlı olduğu öğrenilen binanın çatı katındaki merdiven boşluğu duvarıyla aynı kattaki mutfak duvarı yıkıldı.
"BİNAMIZIN DUVARI YOK"
Duvara monte edilen kombi ile ocak, yıkılan duvarla birlikte beton parçaları üzerine düştü.
Kısa süreliğine durdurulan yıkıma bir süre sonra devam edildi.
Alt katta oturan İhsan Yavuz "Kepçe buraları yıkıyordu dikkat etmedi, üst kata vurduğu gibi hepsini indirdi aşağı. Kombiyle beraber mutfağın malzemelerini, doğalgaz borularını kırdı." dedi.
Evi hasar gören Güçlü Bingöl ise "Ben alt dairede oturuyorum. Geldim kombi yok ocak yok mutfak yok. Komple hepsi aşağıda. Binamızın duvarı komple yok. Suyumuz akmıyor." diye konuştu.