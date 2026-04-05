Dürümcüye intikam ziyareti. Evine ateş açanlara silahlı saldırı düzenledi

Diğer yandan M.T.Ş.’nin, M.E.K.’nin Çeliktepe Mahallesi’ndeki evinin çevresinde önce keşif yaptığı ardından da silahlı saldırı düzenlediği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletle sokakta ilerleyen 2 kişiden biri cep telefonuyla kayıt alıyor. Ardından da motosikletlinin saldırganın yanına geldiği kendisine bez verdiği ve olay yerinden ayrıldıkları anlar görülüyor. Elindeki bezle tabancayı gizlediği görülen saldırgan, binanın girişine ateş açıp sokaktan uzaklaşıyor.

SALDIRIDAN SONRA EVDEN ÇIKMIŞ

Diğer cep telefonu görüntüsünde ise M.T.Ş.’nin arkadaşı olduğu iddia edilen 1 kişinin motosikletle ilerlerken ateş ettiği anlar görülüyor. Bu saldırının hemen ardından evden çıkan M.E.K.’nin M.T.Ş.’nin babasına ait dürümcüye silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı.