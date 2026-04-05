Enerjisi kimliğine geçti, dünyada tek oldu. 48 yıllık Seyfullah, artık "Atom"

Lakabının ismine dönüşme sürecini anlatan Atom Gökyıldız, "Yakın çevremin yanı sıra sosyal medyada arkadaşlar bana 'Atom' diye sesleniyor. Sonra bu iş ciddiye bindi. Dedim ki Atom ismi çok güzel. Bir araştırma yaptım. Dünyada da benim kendi araştırmalarımda Atom ismine rastlamadım. İsmimizi Atom olarak değiştirdik. Sokakta beni arkadaşlar gördüğü zaman, ‘Nasılsın?’ diye sorduklarında hep 'Atom gibiyim' derdim. Yani benimle özdeşleşmiş bir şey. İsim de çok hoşuma gitti ve dünyada da bir eşinin benzerinin olmadığını anlayınca böyle değiştirmeye karar verdik." diye konuştu.

Gökyıldız'ın, "Atom tostu var, atom meyve suyu var ama isim olarak Atom'a rastlamadım. Kendi araştırmalarıma göre dünyada tekim." ifadesiyse dikkat çekti.