Eşi ve oğlunu katletmişti. "Naftalin insanı bayıltır mı?" diye arama yapmış
03.04.2026 18:21
DHA
Edirne'de eşi ve 9 yaşındaki boğarak öldüren, ardından intihara kalkışan Ömer Gökhan Alacı'nın ifadesi alındı. Şahsın olay öncesi internetten, "Naftalin insanı bayıltır mı?" şeklinde arama yaptığı öğrenildi.
Edirne'de tartıştığı eşi Didem Örs Alacı (38) ile oğulları Doruk Kaan Alacı’yı (9) boğup, ardından bıçakla intihara kalkışan Ömer Gökhan Alacı(41), “Savunulacak bir şey yapmadım. Suçlamaları kabul ediyorum" dedi.
Olay, 4 Ağustos 2025'te Cumhuriyet Mahallesi 3043'üncü Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi.
Muhasebecilik yapan Ömer Gökhan Alacı, çağrı merkezinde çalışan eşi Didem Örs Alacı ile maddi sorunlar nedeniyle tartışma yaşadı. Evde çıkan tartışmada Ömer Gökhan Alacı, önce eşini ardından da oğlu Doruk Kaan Alacı'yı boğdu. Ertesi sabah, Meliha Örs, kızı Didem’i akşam yemeğine davet etmek için telefonla aradı ancak ulaşamadı.
Daha sonra damadını arayan Örs, kızına ulaşamadığını belirterek, onunla konuşmak istediğini söyledi. Eşi ve çocuğunun uyuduğunu söyleyen Ömer Gökhan Alacı, telefonu kapattı. Kızlarına ulaşamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi, adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler girdikleri evde Didem Örs Alacı ile oğlu Doruk Kaan Alacı'nın cansız bedeniyle bileklerinde bıçakla kesik izleri bulunan Ömer Gökhan Alacı'yı yaralı halde buldu. Alacı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
YASA DIŞI BAHİS
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ömer Gökhan Alacı hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. İddianamede olay yerinde, üzerinde kan lekeleri bulunan 1 falçata ve 1 sap kısmı siyah renkli bıçak ve bunların yanında zemine kanla yazılan 'Beni affedin' şeklinde yazı bulunduğuna yer verildi. Öte yandan Ömer Gökhan Alacı’nın yasa dışı kumar sitesinde oğlunun Doruk Kaan’ın adıyla ‘Kaan6722’ rumuzlu hesap açtığı da ifade edildi.
Sanık Alacı'nın yargılanmasına bugün Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. İkinci duruşmaya sanık Ömer Gökhan Alacı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya ayrıca Didem Örs Alacı’nın annesi Meliha ve babası Ahmet Örs ile taraf avukatları katıldı.
“SAVUNULACAK BİR ŞEY YAPMADIM”
İlk duruşmada, sağlık problemleri nedeniyle hastanede olduğu için katılamayan sanık Alacı’nın ifadesi ikinci duruşmada alındı. Hakimin söz verip, savunmasını sorduğu Alacı, “Savunulacak bir şey yapmadım, suçlamaları kabul ediyorum. Söz konusu olayı psikolojik durumumdan dolayı yaptım. Arkamda yetim bir çocuk bırakmak istemedim" dedi.
İNTERNETTEN "NAFTALİN İNSANI BAYILTIR MI?" DİYE ARATMIŞ
Duruşmada hakim Alacı’ya, telefondan elde edilen verilerde, olay öncesi internetten; ‘Naftalin insanı bayıltır mı?’ şeklinde aratma yaptığını, bunun nedenini sordu. Alacı, kendi canına kıymak için bu aratmayı yaptığını, olayı tasarlamadığını iddia etti.
Duruşma, savcılığın mütalaasının hazırlanarak sunulması amacıyla 8 Mayıs’a ertelendi.