Eşi ve oğlunu katletmişti. "Naftalin insanı bayıltır mı?" diye arama yapmış

Sanık Alacı'nın yargılanmasına bugün Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. İkinci duruşmaya sanık Ömer Gökhan Alacı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya ayrıca Didem Örs Alacı’nın annesi Meliha ve babası Ahmet Örs ile taraf avukatları katıldı.

“SAVUNULACAK BİR ŞEY YAPMADIM”

İlk duruşmada, sağlık problemleri nedeniyle hastanede olduğu için katılamayan sanık Alacı’nın ifadesi ikinci duruşmada alındı. Hakimin söz verip, savunmasını sorduğu Alacı, “Savunulacak bir şey yapmadım, suçlamaları kabul ediyorum. Söz konusu olayı psikolojik durumumdan dolayı yaptım. Arkamda yetim bir çocuk bırakmak istemedim" dedi.