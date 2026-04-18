Gece yarısı ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, tekneler battı

18.04.2026 04:58

AA

Hatay'da gece yarısı etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, 7 tekne alabora oldu.

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

2 ilçedeki bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu, ağaçlar ve reklam panoları devrildi, elektrik telleri koptu.

 

Fırtına nedeniyle İskenderun Balıkçı Barınağı'ndaki 7 tekne alabora oldu, 

Ziraat Parkı yakınlarında seyir halindeki motosikletin üzerine ağaç devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Belediye personeli devrilen ağaç ve uçan çatıları kaldırmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri kent genelinde güvenlik önlemi aldı.

Dörtyol ve Payas ilçelerinde de fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatılarında hasar oluştu.

 

Öte yandan Yayladağı ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

