Genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
20.04.2026 16:42
Son Güncelleme: 20.04.2026 16:57
AA, DHA
İzmir'in Menderes ilçesinde, otomobiliyle bariyere çarpan patoloji asistanı Beyza Nur Pürmüs'ün yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde 18 Nisan'da yaşanan kaza, çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde; genç doktor Beyza Nur Pürmüs'ün (25) kullandığı otomobilin hızla iki gişenin ortasındaki bariyere çarptığı, arkasından gelen çekicinin şoförünün ise son anda yaptığı manevrayla otomobile çarpmaktan kurtulduğu anlar yer alıyor.
Pürmüs'ün kullandığı otomobil, 18 Nisan'da İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde beton bariyere çarpmış, kazanın etkisiyle araçta çıkan yangın söndürülmüş, yapılan incelemede genç doktorun hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geçen yıl mezun olan Pürmüs'ün, İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği'nde araştırma görevlisi olarak doktorluk görevini sürdürdüğü öğrenilmişti.
Beyza Nur Pürmüs'ün naaşı dün EVKA 2 Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.