Gülistan Doku soruşturmasında ne biliyoruz? Silinen mesajlarda "Onlar" ayrıntısı

Ulusal Kriminal Büro raporlarında, Gülistan’a gönderilen mesajlardaki ifadeler gündem oldu. İncelemelerde, şüpheli Zaynal Abakarov’un mesajlarında sürekli tekrar eden "Onlar" vurgusu dikkat çekti.

Mesaj içeriklerinde geçen; "Seni Onlar'ın elinden kurtarırım", "Rus konsolosluğa git, seni korurlar", "Devlete bildirmezler, korkma" gibi ifadelerle belirli bir yetkili makamı kastettiğine dair ima ve vurgular yaptığı görüldü.

Abakarov’un "Başına ne geldiyse de evlenir gideriz, sen anlatana kadar da sormam, sana ne yaptılarsa kabul ederim!" şeklindeki mesajı ise Gülistan’ın başına gelenlerle ilgili erkek arkadaşının bilgi sahibi olduğu, ancak bildiklerini adli makamlara ifade etmediği yönündeki kanaati pekiştirdi.