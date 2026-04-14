Gülistan Doku soruşturmasında ne biliyoruz? Silinen mesajlarda "Onlar" ayrıntısı
14.04.2026 23:27
Son Güncelleme: 14.04.2026 23:40
NTV - Haber Merkezi
6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında özel ekip yeni bulgulara ulaştı. Soruşturmanın baş şüphelisi olan Doku'nun erkek arkadaşı Zaynal Abarakov'un mesajları, JASAT tespitleri ve Kriminal raporundan çıktı. Mesajlarda "Onlar" ifadesinin tekrar eden kullanımı, "organize yapı" şüphelerini artırdı.
Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada dosya yeniden açıldı.
Tunceli’de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında JASAT tespitleri ve Ulusal Kriminal Büro raporlarıyla ortaya çıkan yeni detaylar, soruşturma dosyasında önemli bir yer tuttu.
Başsavcılık talimatıyla incelenen dijital veriler, sadece silinen mesajları değil, olayın arka planında organize bir yapı olabileceğine işaret eden çarpıcı ifadeleri gün yüzüne çıkardı.
SİM KART GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI
Soruşturmadaki şüpheli hususlardan birisi de Gülistan Doku’ya ait sim kart üzerinden yapılan incelemeler...
Doku’ya ait ele geçirilemeyen telefon ve sim kart, ailesi tarafından yeniden çıkartılmışken, valilik tarafından aileden alındığı, ancak soruşturma makamlarına teslim edilmediği ve Doku’nun hesaplarına girilerek müdahalede bulunulduğu öğrenildi.
JASAT tespitleri ve Ulusal Kriminal Büro raporları, bu hat üzerinden Gülistan’ın Instagram hesabına yeniden erişim sağlandı. Başsavcılık izniyle yapılan bu teknik müdahale, dosyada yıllardır ulaşılamayan dijital delillerin kapısını araladı.
INSTAGRAM’A GİRİŞ YAPILDI, VERİLER SİLİNDİ
Ulusal Kriminal Büro raporuna göre, Gülistan kaybolduktan günler sonra hesabına giriş yapıldığı net şekilde belirlendi. 17 Ocak gecesi yapılan bu girişte hesapta bulunan bazı verilerin silindiği, sabaha karşı çıkış yapıldığı tespit edildi.
Daha da çarpıcı olan ise, bu girişin IP adresinin belirli bir şahsın internet kullanım kayıtlarıyla birebir örtüşmesi oldu. Bu durum, dosyada “tesadüf” ihtimalini ortadan kaldıran en güçlü teknik delillerden biri olarak değerlendiriliyor.
DOKU’NUN WHATSAPP’INA GİRİŞ YAPILDI, VERİLER SİLİNDİ
Instagram müdahalesiyle sınırlı kalınmadı. Aynı gece sim kart takılarak WhatsApp’a giriş yapıldığı ve buradaki verilerin de silindiğinin değerlendirildi.
"KORKMA, DEVLETE VERMEZLER" MESAJI
Ulusal Kriminal Büro raporlarında, Gülistan’a gönderilen mesajlardaki ifadeler gündem oldu. İncelemelerde, şüpheli Zaynal Abakarov’un mesajlarında sürekli tekrar eden "Onlar" vurgusu dikkat çekti.
Mesaj içeriklerinde geçen; "Seni Onlar'ın elinden kurtarırım", "Rus konsolosluğa git, seni korurlar", "Devlete bildirmezler, korkma" gibi ifadelerle belirli bir yetkili makamı kastettiğine dair ima ve vurgular yaptığı görüldü.
Abakarov’un "Başına ne geldiyse de evlenir gideriz, sen anlatana kadar da sormam, sana ne yaptılarsa kabul ederim!" şeklindeki mesajı ise Gülistan’ın başına gelenlerle ilgili erkek arkadaşının bilgi sahibi olduğu, ancak bildiklerini adli makamlara ifade etmediği yönündeki kanaati pekiştirdi.
13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel de bulunuyor.
13 şüphelinin emniyetteki ve adliyedeki işlemleri tamamlandı.
14'ÜNCÜ ŞÜPHELİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN GÜNDEMDE
Dosya şüphelilerinden Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz’ın yakın arkadaşı şüpheli Umut Altaş hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın Altaş hakkında kırmızı bülten çıkartması bekleniyor.
Umut Altaş’ın Mayıs 2022’den beri ABD’de bulunduğu, o tarihten bu yana Türkiye’ye dönmediği, annesinin görüşmeler için ABD’ye gittiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında basına yansıyan bilgilerde 27 Ocak 2022 tarihinde soruşturma dosyasına soruşturmanın seyrini etkileyen gizli bir not girdiği biliniyordu. Şüpheli Umut Altaş’ın bu nottan birkaç ay sonra yurt dışına çıkması ve ardından bir daha Türkiye’ye geri dönmemesi dikkat çekiyor.
MEZARLIK YANINDAKİ ALANDA KAZI YAPILMIŞ
Gülistan Doku 5 Ocak 2020 günü kaybolmuştu. Arama çalışmaları günler sürmüş, ancak bir ize ulaşılamamıştı.
Soruşturmada dün geceden bu yana birçok yeni gelişme yaşanırken dikkat çekici bir rapor ortaya çıktı.
İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli yer altı görüntüleme operatörü tarafından hazırlanan raporda, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 12 Ocak günü Pertek ilçesi Koçpınar köyü girişindeki mezarlık yanında arama yapıldığı belirtildi.
Raporda, koordinatları belirlenen bölgede yaklaşık iki saat süren tarama çalışması gerçekleştirildiği, yapılan incelemelerde cihazın uyarı vermesi üzerine şüpheli bir boşluk tespit edildiği ifade edildi.
Söz konusu boşluğun ise yaklaşık 1,60-1,70 metre uzunluğunda, 70-80 santimetre genişliğinde ve yaklaşık 80 santimetre derinliğinde olduğu, mezar görüntüsüne benzediği kaydedildi.
Raporda ayrıca, tespit edilen boşluğa bir kişinin gömülmüş olabileceği, daha sonra da çıkarılmış olabileceği değerlendirmesine de yer verildi.
Bu sürenin yaklaşık 1 ila 2 yıl arasında olabileceği belirtilirken, raporda boşlukta cesetle birlikte sırt çantası benzeri bir eşya ile silahın da gömülmüş olabileceği, bölgede oluşan oksitlenmenin de bu durumu desteklediği belirtildi.
CİNAYET ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada; yeni bulgular çerçevesinde cinayet şüphesi değerlendiriliyor.
Ayrıca organize örtbas, delil karartma, dijital izlerin silinmesi ve kamu nüfuzunun kullanılması gibi iddialar da mercek altında...
Özellikle olay gününe ve sonrasına ilişkin araç hareketleri, telefon sinyalleri, silinen sosyal medya verileriyle bazı kamu görevlilerinin şüpheli bağlantı ve hareketlilikleri soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi.
AVUKATA İSİMSİZ NOT BIRAKILMIŞTI
Dosyada dikkat çeken noktalardan biri, aile avukatına bırakılan isimsiz not. Bu notta dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in adı geçiyor.
Not ortaya çıktıktan sonra yapılan incelemelerde, Sonel'in olay günü araç hareketlerinin olağan akışla bağdaşmadığı tespit edildi.
NE OLMUŞTU?
21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku, Tunceli'de yurttan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Genç kızın cep telefonu, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal vermişti.