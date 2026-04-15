Güvenlik görevlisine tenis kortu saldırısı

İstanbul Büyükçekmece'de tenis kortu tartışmasında güvenlik görevlisi feci şekilde dövüldü.

Olay, 04 Nisan Cumartesi günü saat 23.58 sıralarında Sinanoba Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, sitedeki tenis kortunu açtırmak isteyen bir kişi, güvenlik görevlisinden olumsuz yanıt aldı.

YANINA BİR KİŞİ DAHA ALIP YENİDEN GELDİ

Bunun üzerine kulübeden ayrılan kişi, bir süre sonra yanına aldığı başka bir kişiyle birlikte döndü.

Güvenlik kulübesine giren iki kişi, oturduğu sırada güvenlik görevlisine peş peşe yumruk attı.

Aldığı darbelerle yere düşen görevliye saldırı yerde de devam etti.

Şüpheliler, bir süre sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.