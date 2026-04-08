Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Çakır; geçtiğimiz yıl annesine ve kız kardeşine laf atan kişilerle tartışmış, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmüştü.

Olaya ilişkin 2'si çocuk 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme suça sürüklenen çocuk sanıklara üst sınırdan ceza verdi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Emir Zeynal, babası Cemal Zeynal, yaşları 18'den küçük B.S.Z. ve T.Y.Z., tutuksuz sanık Umut Kılınç ile taraf avukatları katıldı. Duruşmayı maktulün ailesi ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de takip etti.

Sanıkların son sözlerini dinledikten sonra kararı açıklayan mahkeme, Cemal Zeynal ve Ahmet Emir Zeynal hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 28 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, B.S.Z.'nin (17) "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 32 yıl, T.Y.Z.'nin (14) de aynı suçlardan 25 yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmetti. Sanık Umut Kılınç ise "hakaret" suçundan para cezasına çarptırıldı.