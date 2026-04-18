Hava 5-10 derece soğuyacak
18.04.2026 06:25
Son Güncelleme: 18.04.2026 06:35
NTV - Haber Merkezi
Ege üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak. Bugün Türkiye'nin büyük bölümünde kuvvetli sağanak ve hava sıcaklığının 10 dereceye kadar soğuması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerine göre bugün hava sıcaklığı İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 8 ila 10 derece, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yoğun sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli; İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Sinop, Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
22 İLE SARI VE TURUNCU KOD
MGM'nin sarı ve turuncu kod yayınlayarak yoğun sağanak yağış uyarısı yaptığı 22 il şöyle: Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye.
FIRTINA UYARISI
Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇÖL TOZU ETKİLİ OLACAK
İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı sürecek. MGM hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksama uyarısı yaptı.
Yağışlar bugün tüm yurtta etkili olacak. Pazartesi doğu kentlerinde görülecek kuvvetli sağanaklar çarşambadan itibaren yine tüm yurdu etkileyecek.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Edirne 10/18 derece.
- İstanbul 11/16 derece.
- Denizli 13/15 derece.
- İzmir 11/21 derece.
- Adana 16/20 derece.
- Ankara 11/16 derece.
- Samsun 10/15 derece.
- Erzurum 4/13 derece.
- Malatya 12/18 derece.
- Kars 0/11 derece.
- Diyarbakır 11/15 derece.
- Gaziantep 12/18 derece.