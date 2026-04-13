Hava 8 derece birden ısınacak

13.04.2026 07:20

NTV - Haber Merkezi

Soğuk ve yağışlı hava, bugün de özellikle doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk edecek. Hava salıdan itibaren 4 ila 8 derece birden artacak.

Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün Karadeniz kıyılarında sağanak, Yozgat-Sivas hattı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar var.

Hava 8 derece birden ısınacak 1
Hava sıcaklığının bugün de ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava 8 derece birden ısınacak 2
Ancak yarından itibaren tüm Türkiye Libya üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine girecek. Yurt genelinde salı gününden itibaren sıcaklıkların 4 ila 8 derece artması bekleniyor.

Hava 8 derece birden ısınacak 3
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik "Sıcaklıklar salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde hızla yükselecek. İç kesimlerde 4 ila 8 derecelik bir sıcaklık artışı bekliyoruz. Diğer yerlerde ise 2 ila 4 derecelik sıcaklık artışını göreceğiz." diye konuştu.

 

Hava 8 derece birden ısınacak 4
Gelecek 3 gün boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmediğini aktaran Çelik, "Ankara'da yarın 12 derece olan sıcaklık, salı 16, çarşamba 19 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'daki sıcaklıklar 15, salı 17, çarşamba 16 derece. İzmir'de de sıcaklıklar yarın 22 dereceye kadar çıkıyor. Sıcaklıklar İzmir'de salı 24, çarşamba 23 derece." bilgisini verdi.

Hava 8 derece birden ısınacak 5
Cuma gününden itibaren ise yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Hava 8 derece birden ısınacak 6
Bugün bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 4/16 derece.

 

- İstanbul 6/16 derece.

 

- Denizli 7/21 derece.

 

- İzmir 9/22 derece.

 

- Adana 8/22 derece.

 

- Ankara 1/12 derece.

 

- Samsun 5/13 derece.

 

- Erzurum -4/1 derece.

 

- Malatya 1/13 derece.

 

- Kars -2/2 derece.

 

- Diyarbakır 2/14 derece.

 

- Gaziantep 5/15 derece.

