Hollandalı iki kardeş otelde ölü bulunmuştu: Böcek ilacından zehirlendikleri ortaya çıktı
21.04.2026 13:49
Son Güncelleme: 21.04.2026 14:01
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Fatih'te bir otelde ölü bulunan ve yedikleri yemekten öldükleri değerlendirilen Hollandalı iki kardeşin, böcek ilacından zehirlendikleri ortaya çıktı.
DAHA ÖNCE YEMEKTEN ZEHİRLENDİKLERİ DEĞERLENDİRİLMİŞTİ
Aynı Böcek ailesi gibi İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir başka bir otelde, yine ilaçlama nedeniyle iki turist çocuğun hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Hollanda vatandaşı iki kardeş, 22 Ağustos 2025'te tatil için geldikleri İstanbul'da, kaldıkları otelde aniden fenalaşıp hayatını kaybetmişti.
Çocukların babaları ise hastanede ölümden dönmüştü. Önce gıda zehirlenmesinden şüphelenildi. Ancak farklı bir ihmal unsuru tespit edildi.
17 yaşındaki Mohammed Jamil Yusuf Hayatmohammed ile 15 yaşındaki kardeşi Mohammed Yazdani Hayatmohammed ile ilgili Adli Tıp raporu 7 ay sonra çıktı.
BÖCEK AİLESİ GİBİ ÖLMÜŞLER
Rapor iki kardeşin gıda zehirlenmesinden değil aynı Böcek ailesi gibi ilaçlama yüzünden can verdikleri ortaya koydu.
9 Kasım'daki bu acı olaydan 3 ay önce de benzer bir nedenle can kayıpları meydana geldiği ortaya çıktı.
Yine Fatih'teki bir otelde, Hollandalı kardeşlerin de haşereye karşı yapılan ilaçlama dolayısıyla, alüminyum fosfit maddesini soluyarak öldüğü anlaşıldı.
OTEL İŞLETMECİSİ DAHİL BEŞ KİŞİ TUTUKLANDI
Raporun ortaya çıkmasından sonra otel işletmecisi, çalışanları ve böcek ilaçlama şirketi sahibi ve ilaçlamayı yapan görevli gözaltına alındı.
Beş şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ALÜMİNYUM FOSFİT NEDİR?
Alüminyum fosfit; tarımda ve konutlarda pestisit adıyla kullanılan bir ilaç. İlacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme neden olabileceği belirtiliyor.
Adli Tıp Uzmanları Derneği Genel Sekreteri Dr. Miraç Özdemir, daha önce NTV'ye yaptığı açıklamada "Alüminyum fosfit özelinde konuşacak olursak bir antidotu yok. Bu sebeple dünyada da en tehlikeli olarak bilinen maddelerden birisi." demişti.
Alüminyum fosfitin panzehri yok ancak eğer böcek ilacı zehirlenmesi olduğu biliniyorsa yapılabilecekler var. Dr. Miraç Özdemir, "İlk tespit edildiği anda kişinin kıyafetleri çıkarılabilir. Yıkama yapılabilir. Eğer solunum sistemi etkilenmişse oksijen desteği uygulanabilecek tedaviler." ifadelerini kullanmıştı.
Esas konu ise ilaçlama koşulları. İlaçlama yapılan ortamın insanlarla temasının kesilmesi gerekiyor. Özdemir, "Bu maddeyi kullanmadan önce o ortam kapatılmalı, maskeli profesyonel ekipmanlı kişiler uyguladıktan sonra uzun bir süre havalandırma yapılmalı." demişti.