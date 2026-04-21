Hollandalı iki kardeş otelde ölü bulunmuştu: Böcek ilacından zehirlendikleri ortaya çıktı

Raporun ortaya çıkmasından sonra otel işletmecisi, çalışanları ve böcek ilaçlama şirketi sahibi ve ilaçlamayı yapan görevli gözaltına alındı.

Beş şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALÜMİNYUM FOSFİT NEDİR?

Alüminyum fosfit; tarımda ve konutlarda pestisit adıyla kullanılan bir ilaç. İlacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme neden olabileceği belirtiliyor.

Adli Tıp Uzmanları Derneği Genel Sekreteri Dr. Miraç Özdemir, daha önce NTV'ye yaptığı açıklamada "Alüminyum fosfit özelinde konuşacak olursak bir antidotu yok. Bu sebeple dünyada da en tehlikeli olarak bilinen maddelerden birisi." demişti.

Alüminyum fosfitin panzehri yok ancak eğer böcek ilacı zehirlenmesi olduğu biliniyorsa yapılabilecekler var. Dr. Miraç Özdemir, "İlk tespit edildiği anda kişinin kıyafetleri çıkarılabilir. Yıkama yapılabilir. Eğer solunum sistemi etkilenmişse oksijen desteği uygulanabilecek tedaviler." ifadelerini kullanmıştı.

Esas konu ise ilaçlama koşulları. İlaçlama yapılan ortamın insanlarla temasının kesilmesi gerekiyor. Özdemir, "Bu maddeyi kullanmadan önce o ortam kapatılmalı, maskeli profesyonel ekipmanlı kişiler uyguladıktan sonra uzun bir süre havalandırma yapılmalı." demişti.