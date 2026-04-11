İki gün kar ve don, yeni haftada çöl sıcağı

11.04.2026 07:20

Son Güncelleme: 11.04.2026 07:29

NTV - Haber Merkezi

Nisan ortasında etkili olan kış şartları 2 gün daha etkisini gösterecek. İç ve doğu bölgelerde kar ile zirai don var. Pazartesiden itibaren ise Libya üzerinden gelecek çöl havasıyla sıcaklıklar 27 dereceleri görecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Marmara, Ege ve Batı Akdeniz dışında tüm yurtta yağış var.

İç ve doğu kesimlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don riski devam ediyor. MGM, üretici ve çiftçiler ile yetkilileri tedbir alma konusunda uyardı.

38 İLE SARI KODLU UYARI
38 İLE SARI KODLU UYARI

MGM'nin kar, sağanak ve zirai don uyarısı yaptığı 38 il şöyle: Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük ve Osmaniye.

Pazartesi gününden itibaren ise yurdun büyük bölümünde hava koşulları tam tersine dönecek. Ciddi sıcaklık artışı bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yeni haftaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Libya'dan çöl sıcağı gelecek. Özellikle salı, çarşamba ve perşembe günleri çöl sıcağını çok daha fazla hissedeceğiz. Sıcaklıklar İstanbul, Marmara, İç Anadolu'da 20 dereceyi aşacak. Bodrum, Marmaris 25 dereceyi, Adana ve Osmaniye 27 dereceyi görecek. Bunlar gölgedeki sıcaklıklar.”

Önümüzdeki hafta sıcak havayla birlikte çöl tozu taşınımı da olacağını vurgulayan Çalışkan "Önümüzdeki hafta sonu tekrar yağış ihtimali de var." dedi.

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

 

- Kırklareli 1/13 derece.

 

- İstanbul 4/12 derece.

 

- Denizli 6/14 derece.

 

- İzmir 8/16 derece.

 

- Adana 11/20 derece.

 

- Ankara 1/11 derece.

 

- Samsun 5/9 derece.

 

- Erzurum -4/6 derece.

 

- Malatya 4/8 derece.

 

- Kars -3/9 derece.

 

- Diyarbakır 6/15 derece.

 

- Gaziantep 5/14 derece.

