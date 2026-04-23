İki kuşak aynı duyguda buluştu. Kars'taki çocuklara mesafe tanımayan 23 Nisan sürprizi

Kars'ın Arpaçay ilçesi Büyükçatma İlkokulunda öğretmen olan Aykutluğ'un, İstanbul'da kendilerini ve huzurevini ziyaret ettiğini belirten Ocak, şöyle konuştu:

"Ben artık sosyal hizmet merkezinden ayrılıp İzzet Baysal Huzurevinde görev yapmaya başlamıştım. Onunla konuşurken şunu fark ettim. Daha önceden de örneklerini çok sık gördüğüm şekilde, sosyal hizmet alanında çalışan herkesin, yollarımız ayrılsa bile belli bir bakış açısı kazandığını, gündelik hayatımızda gözümüzü kaçırdığımız, başımızı çevirdiğimiz durumlara, olaylara, kişilere karşı farklı bir hassasiyet geliştiğini gördüm. Çünkü gittiği ilde, ilçede, köyde fark yaratmak için neler yapabileceğine dair düşünceleri vardı."

Ocak, Aykutluğ ile sohbet ederken Yaşlılara Saygı Haftası ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul'dan Kars'a hem mesafeleri aşan hem de kuşaklar arası ilişkiyi kuvvetlendirecek proje geliştirmeyi düşündüklerini söyledi.

Bu fikrin kendilerini çok heyecanlandırdığını ifade eden Ocak, projeyi huzurevi sakinleriyle paylaştıklarında onların da çok mutlu olduğunu ve heyecan duyduklarını belirtti.

Ocak, huzurevi sakinlerinin hepsinin, çocuklar için daha fazlasını yapmak istediklerini kendilerine aktardığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şunu fark ettik ki Bakanlığımızın misyonu ve vizyonu sadece personeline değil, hizmet alanlarına da yansımış. O çocuklar için neler yapılabileceği konusunda her gün neredeyse beraber istişarede bulunduk. Şunu düşündük, devletimiz muktedir bir devlet. Okulumuzun bir ihtiyacı yok ama çocuklarımızın hatırlanmaya, düşünülmeye, bayramlarının kutlanmasına ihtiyacı var. Bu sebeple biz oyuncaktan yana tercihte bulunduk. Hediyelerimizin arasında çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlayabilecek eğitsel oyuncaklar var. Küçük, onların hoşuna gidecek, kişisel olarak kullanabilecekleri spor ayakkabıları var. Okula bağışladığımız bir bisikletimiz ve bir akülü arabamız var. Umarım çocuklarımız bunlarla beraber keyifli vakit geçirecekler. 23 Nisanlarını, çocuk bayramlarını, İzzet Baysal Huzurevi'nin sakinleri ve personeli tarafından kutlanmasıyla beraber daha coşkulu yaşayacaklar."

Ocak, proje başlatılınca köy okulu çocuklarının, hiç tanımadıkları ve görmedikleri huzurevi sakinleri için mektuplar yazıp, resimler çizerek İstanbul'a gönderdiğini anlattı.