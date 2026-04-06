İntihar tehdidiyle surlara çıktı. Korku dolu anlarda saatler süren ikna çalışması
06.04.2026 10:50
İHA
Tophane surlarına çıkarak intihar tehdidinde bulunan kişiyi, ekipler saatlerce ikna etmeye çalıştı. Korku dolu anlarda ayağı kayarak düşen kişi, yaralı olarak kurtarıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Tophane surlarında yaşanan olayda korku dolu anlar yaşandı.
Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi surlara çıkarak elindeki 4-5 adet jiletle kendisini keseceğini ve intihar edeceğini söyledi.
Olayı gören vatandaşlardan biri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bir diğer vatandaş ise surlara çıkan kişinin elindeki jiletlerden bazılarını almayı başardı.
Ancak intihar tehdidinde bulunan kişinin, surlara çıktığında elinde hala jilet bulunduğu görüldü.
Olay boyunca "Ezgi" isimli eşinin olay yerine gelmesini isteyen kişi, eşini görmeden bulunduğu yerden inmeyeceğini söyleyerek borçları olduğunu ve eşini aldatmadığını, kendisini ona ispatlamak istediğini dile getirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, ikna çalışmaları için uzun süre çaba sarf edildi.