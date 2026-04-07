İsrail Konsolosluğu önündeki silahlı çatışma. Saldırı kare kare böyle gerçekleşti, polisler anında karşılık verdi

Saldırı İstanbul'un hem trafik hem de insan kalabalığı en yoğun noktalarından birinde gerçekleşti.

O anlarda bölgeden bir İETT otobüsü de geçiyordu.

Çatışma sırasında bölgede panik yaşanırken, yoldan geçen bir İETT otobüsüne kurşun isabet etti.

Otobüsteki bir kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, silah seslerinin duyulmasıyla birlikte yolcuların panik yaşadığı, bazı yolcuların koltukların altına saklanmaya çalıştığı ve şoförün aracı hızla olay yerinden uzaklaştırdığı görüldü.

Otobüse isabet eden kurşun nedeniyle korku yaşanırken, olayda otobüs içindeki yolcuların yara almadığı öğrenildi.