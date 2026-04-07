İsrail Konsolosluğu önündeki silahlı çatışma. Saldırı kare kare böyle gerçekleşti, polisler anında karşılık verdi
07.04.2026 14:49
NTV - Haber Merkezi
İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleşen silahlı saldırı anı çevredekiler tarafından görüntülendi. Görüntülerde kamuflajlı saldırganların uzun namlulu silahlarla ateş açtığı ve etkisiz hale getirildikleri anlar yer alıyor. İşte kare kare çatışma anı.
İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu yakınında silahlı çatışma çıktı.
DAEŞ üyesi üç terörist, kiralık bir otomobille geldikleri Levent'te polise ateş açtı.
Birçok iş merkezinin bulunduğu bölgede yaşanan saldırı anı, çevredeki vatandaşlar tarafından an be an görüntülendi.
SIRT ÇANTALI VE KAMUFLAJLI
Olay saat 12.00 sıralarında İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plaza önünde yaşandı.
Görüntülerde beyaz bir araçla olay yerine geldiği görülen teröristlerin, araçtan inerek plaza önünde görev yaptığı polislere ateş açtığı görüldü.
Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kamuflajlı ve sırt çantalı olduğu görülüyor.
POLİS ANINDA KARŞILIK VERDİ
Olay yerinde kaydedilen bir başka görüntüde ise silah seslerini duyan polislerin mevzilenerek teröristlere karşılık verdiği anlar yer aldı.
Çatışmanın yaşandığı yerin çok yakınında bulunan İsrail Konsolosluğu, uzun süredir kapalıydı.
Ve emniyet güçleri burada koruma amaçlı güvenlik önlemi almıştı.
İşte bu sebeple aynı noktada bulunan polisler, silah seslerini duyunca hızla harekete geçip terörsitlerin ilk ateşine yanıt verdi.
MİNİBÜSLERİN ARASINDAN ATEŞ AÇTI
Kaydedilen başka bir videoda ise teröristlerden birinin etkisiz hale getirildiği an yer aldı.
Elindeki uzun namlulu silahla, bölgede bulunan minibüslerin arasından polise ateş açan teröristin zaman zaman uzun namlulu silah dışında tabanca ile de ateş açtığı görüldü.
Aynı terörist polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Görünlerden, teröristi bir minibüsün önünden gören bir polisin, son derece profesyonel hareketle, yere yattığı ve minübüsün altından ateş ederek teröristi etkisiz hale getirdiği anlaşıldı. Ayağından vurulan terörist anında yere yıkıldı.
İETT OTOBÜSÜNE KURŞUN İSABET ETTİ
Saldırı İstanbul'un hem trafik hem de insan kalabalığı en yoğun noktalarından birinde gerçekleşti.
O anlarda bölgeden bir İETT otobüsü de geçiyordu.
Çatışma sırasında bölgede panik yaşanırken, yoldan geçen bir İETT otobüsüne kurşun isabet etti.
Otobüsteki bir kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde, silah seslerinin duyulmasıyla birlikte yolcuların panik yaşadığı, bazı yolcuların koltukların altına saklanmaya çalıştığı ve şoförün aracı hızla olay yerinden uzaklaştırdığı görüldü.
Otobüse isabet eden kurşun nedeniyle korku yaşanırken, olayda otobüs içindeki yolcuların yara almadığı öğrenildi.