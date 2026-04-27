İstanbul'a yeniden soğuk ve yağışlı hava geliyor

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın aktardığı bilgilere göreyse; tam 1 Mayıs'ta İstanbul'a Rusya üzerinden soğuk hava dalgası geliyor.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nden giriş yapacak soğuk hava tüm yurdu etkileyecek.

“O HAFTA BU HAFTA DEĞİL”

"Nisan bitiyor, Mayıs geliyor. Tabii birçok kişi, sıcak havayı bekliyor ama o hafta bu hafta değil." diyen Dilek Çalışkan şunları söyledi:

"Tabii yurdun güney kısımları kuzey kesimlerine göre daha ılık. İstanbul, Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz hatta Manisa'ya kadar uzanan kesimde rüzgar kuvvetli esiyor. Bu bölgelerde gölgede üşüten bir hava var. Sonraki günlerde rüzgar bu kadar kuvvetli değil ama yine de serin esmeye devam edecek.

Tam 1 Mayıs'ta Rusya üzerinden soğuk hava iniş yapacak. Özellikle, 1 Mayıs için piknik planı yapanlar ertelesin. Hafta sonu boyunca etkili olacak. Cuma günü Marmara Bölgesi'nden giriş yaparak ülke genelini etkileyecek. Bu hava dalgası boyunca hemen hemen bütün illerimizde yağış görülecek."